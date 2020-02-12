В Вырице стартовала «Ленинградская Лига – 2020»

В соревнованиях приняли
участие 245 пловцов 2010 и 2011 г.р. из Луги, Бокситогорска, Колпино, Тосно,
Кронштадта, Ломоносова, Волхова, Волосово, Всеволожска, Пикалево, Тихвина.
Гатчинский район представляли воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2, спортивной
школы «Киви», Районной ДЮСШ.
Программа соревнований
состояла из индивидуальных дистанций 50 м в/ст, 50 м н/сп и эстафетного
плавания 4х50 м вольным стилем.
По результатам
соревнований среди гатчинских спортсменов отличились Даниил Карманов (СШ
«Киви»), который занял второе место на дистанции 50 м вольным стилем (39.78) и
Глеб Буянов (Гатчинская ДЮСШ № 2), завоевавший бронзу на дистанции 50 м на
спине (46.76).
Победителями в эстафетном
плавании стала сборная команда девочек 2011 г.р. Гатчинской ДЮСШ № 2. В нее
вошли Мария Уланова, Александра Кушкина, Алиса Рыжова, Ксения Васина.
Серебро в эстафетном
плавании завоевала сборная команда мальчиков 2011 г.р. Гатчинской ДЮСШ № 2 в
составе: Вениамин Матюнин, Максим Челноков, Александр Кочубей, Глеб Буянов.
Второй этап соревнований
«Ленинградская Лига – 2020» пройдет пятого апреля. Участники, которые выйдут на
старт всех трех этапов «Ленинградская Лига – 2020», смогут сложить сувенирные
пазлы в единую награду.