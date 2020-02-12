В Вырице стартовала «Ленинградская Лига – 2020»

В соревнованиях приняли участие 245 пловцов 2010 и 2011 г.р. из Луги, Бокситогорска, Колпино, Тосно, Кронштадта, Ломоносова, Волхова, Волосово, Всеволожска, Пикалево, Тихвина. Гатчинский район представляли воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2, спортивной школы «Киви», Районной ДЮСШ.

Программа соревнований состояла из индивидуальных дистанций 50 м в/ст, 50 м н/сп и эстафетного плавания 4х50 м вольным стилем.

По результатам соревнований среди гатчинских спортсменов отличились Даниил Карманов (СШ «Киви»), который занял второе место на дистанции 50 м вольным стилем (39.78) и Глеб Буянов (Гатчинская ДЮСШ № 2), завоевавший бронзу на дистанции 50 м на спине (46.76).

Победителями в эстафетном плавании стала сборная команда девочек 2011 г.р. Гатчинской ДЮСШ № 2. В нее вошли Мария Уланова, Александра Кушкина, Алиса Рыжова, Ксения Васина.

Серебро в эстафетном плавании завоевала сборная команда мальчиков 2011 г.р. Гатчинской ДЮСШ № 2 в составе: Вениамин Матюнин, Максим Челноков, Александр Кочубей, Глеб Буянов.

Второй этап соревнований «Ленинградская Лига – 2020» пройдет пятого апреля. Участники, которые выйдут на старт всех трех этапов «Ленинградская Лига – 2020», смогут сложить сувенирные пазлы в единую награду.