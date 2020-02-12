Земля возвращается в сельхозоборот

Интенсификация деятельности муниципалитетов в сфере земельных отношений стала темой обсуждения на видеоконференции с главами администраций районов Ленинградской области, которая состоялась в доме правительства региона.

На совещании было отмечено, что муниципалитеты должны быть особенно заинтересованы в усилении земельного контроля, поскольку это увеличивает налогооблагаемую базу и, соответственно, доходы поселения.

«Земля должна работать, а местная власть через муниципальный земельный контроль — обеспечить эту работу. Ввод земель в оборот, увеличение объёмов используемой земли — это повышение инвестиционной привлекательности региона. Уже сегодня аграрные инвесторы ждут земли в Волосовском, Лужском и ряде других районов. Мы должны понимать, что предоставление земель — это не только собственно развитие самого сельхозпроизводства, но и развитие сельских территорий как таковых. Активизация земельного контроля – может стать драйвером развития экономики поселения», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.