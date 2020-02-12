Земля возвращается в сельхозоборот

Интенсификация
деятельности муниципалитетов в сфере земельных отношений стала темой обсуждения
на видеоконференции с главами
администраций районов Ленинградской области, которая состоялась в доме
правительства региона.
На совещании было
отмечено, что муниципалитеты должны быть особенно заинтересованы в усилении
земельного контроля, поскольку это увеличивает налогооблагаемую базу и,
соответственно, доходы поселения.
«Земля должна работать, а
местная власть через муниципальный земельный контроль — обеспечить эту работу.
Ввод земель в оборот, увеличение объёмов используемой земли — это повышение
инвестиционной привлекательности региона. Уже сегодня аграрные инвесторы ждут
земли в Волосовском, Лужском и ряде других районов. Мы должны понимать, что
предоставление земель — это не только собственно развитие самого
сельхозпроизводства, но и развитие сельских территорий как таковых. Активизация
земельного контроля – может стать драйвером развития экономики поселения», –
отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области —
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко.