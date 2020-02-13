Коммунарский «потрошитель»

21-го января сотрудники гатчинского уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Неработающий житель Коммунара, 47-летний Максим Т., ранее не судимый, был арестован и помещен в ИВС. При проверке фигуранта на причастность к совершению других преступлений против личности он был изобличен в давнем убийстве. Генетический профиль гражданина Т. совпал с профилем объектов, изъятых на месте преступления, совершенного в декабре 2010 года. Тогда в Коммунаре, недалеко от здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» на Ленинградском шоссе был найден труп 48-летней женщины из Петербурга. Она была задушена петлей. На теле имелись характерные резаные раны с повреждением внутренних органов.

4-го февраля гражданину Т. предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Как было установлено следствием, в декабре 2010-го года в Коммунаре обвиняемый познакомился в клубе с женщиной. Они вместе отдыхали, распивали спиртное, а когда в половине одиннадцатого вечера вышли на улицу покурить, он предложил ей интим. Женщина отказалась. Тогда он ударил ее, затем схватил, оттащил к дому № 3 по Ленинградскому шоссе, где придушил и нанес ранения.