Коммунарский «потрошитель»

21-го января сотрудники
гатчинского уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении
насильственных действий сексуального характера. Неработающий житель Коммунара,
47-летний Максим Т., ранее не судимый, был арестован и помещен в ИВС. При
проверке фигуранта на причастность к совершению других преступлений против
личности он был изобличен в давнем убийстве. Генетический профиль гражданина Т.
совпал с профилем объектов, изъятых на месте преступления, совершенного в
декабре 2010 года. Тогда в Коммунаре, недалеко от здания
физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» на Ленинградском шоссе был
найден труп 48-летней женщины из Петербурга. Она была задушена петлей. На теле
имелись характерные резаные раны с повреждением внутренних органов.
4-го февраля гражданину
Т. предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Как было установлено
следствием, в декабре 2010-го года в Коммунаре обвиняемый познакомился в клубе
с женщиной. Они вместе отдыхали, распивали спиртное, а когда в половине
одиннадцатого вечера вышли на улицу покурить, он предложил ей интим. Женщина
отказалась. Тогда он ударил ее, затем схватил, оттащил к дому № 3 по
Ленинградскому шоссе, где придушил и нанес ранения.