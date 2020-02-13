Тариф на вывоз мусора будет снижен во второй раз

На встречу, которая прошла в зале Центра творчества юных города Гатчины, люди пришли подготовленными: с собственными расчетами и выводами, текстами обращений и плакатами.

Во встрече приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, и.о. начальника Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов и юрисконсульт АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» Надежда Снегирева.

То, что «реформа идет не просто», признали и в президиуме. После выступления руководителей Гатчинского района и представителей регионального оператора гатчинцы активно включились в обсуждение. Выступали представители разных профессий и разных организаций, в том числе юристы, экологи, старосты, депутаты поселений, председатели ТСЖ, жители частного сектора и многоэтажек. Простые люди были более прямолинейны и в выражениях не стеснялись.

Прозвучало много конкретных предложений. Самое радикальное – ввести налог на мусор и избавиться от ненужной прослойки в виде регионального оператора.

Дмитрий Нещадым потребовал от регионального оператора представить на всеобщее обозрение четкий бизнес-план: когда, где и что будет, а также какую ответственность он несет за невыполнение своих обязательств. «Тариф-то уже ого-го как увеличился, а видимых улучшений нет», - отметил он.

Представитель инициативной комиссии №6 города Гатчины поинтересовалась планами строительства мусоросортировочного комплекса.

- Есть мнение губернатора – до 2022 года вынести все полигоны за 50-километровую зону. Полигона в д. Шаглино в рамках госпрограммы пока нет. Сейчас все силы брошены на Кингисеппский полигон, - сообщил Алексей Пименов.

Лидия Буянова высказала пожелание сделать льготы по вывозу мусора жителям ближайших к полигону «Новый Свет - Эко» поселений – Новосветскому и Веревскому.

Координатор движения «Раздельный сбор мусора в Гатчине» Елена Емельянова предложила регоператору познакомиться с их многолетним положительным опытом раздельного сбора на примере площадки на улице Володарского и найти возможность стимулировать людей, которые еще не в теме.

- Согласен, нужна мотивация и поддержка гражданских инициатив, - признал Алексей Пименов и выразил готовность приехать в Гатчину и посмотреть, как организована работа по раздельному сбору, чтобы в дальнейшем тиражировать опыт.

Представители ТСЖ обратили внимание регоператора на необходимость своевременно обрабатывать договора. Заявки подают – а на них не реагируют.

То, что контейнерных площадок мало, было понятно и до начала «мусорной реформы», но только сейчас их стали строить.

- Всего на территории Гатчинского района существует 609 контейнерных площадок, из них 181 площадка расположена в Гатчине. В 2019 году за счет областной субсидии построено 17 площадок в Новосветском и Большеколпанском поселениях. В Гатчине за счет муниципального бюджета обустроено 12 новых контейнерных площадок. По информации перевозчика, на конец 2019 года в районе было установлено свыше двух тысяч контейнеров, в том числе 33 контейнера в Гатчине под крупногабаритный мусор, - отметила Людмила Нещадим.

Сейчас в районе остаются 34 населенных пункта в шести поселениях, которые не обеспечены местами сбора ТКО. В этих населенных пунктах плата за услугу по вывозу мусора не начисляется. Работа по установке контейнеров и обустройству площадок продолжается.

В 2020 году в г. Гатчине планируется обустроить 27 контейнерных площадок, из них 21 будет предусмотрена для частного сектора. В местном бюджете на это предусмотрено более 6 млн рублей. Всего в перспективе в Гатчинском районе планируется обустроить 259 контейнерных площадок.

Другой вопрос, а нужны ли они в деревне и поселке, где большому мусоровозу не проехать и не развернуться. И об этом говорили многие гатчинцы. Людмила Нещадим подтвердила, что в связи с плотной застройкой в частном секторе в некоторых населенных пунктах и невозможностью согласовать размещение контейнерных площадок, требуется ввести децентрализованный метод сбора мусора.

Старосты пожаловались на плохую работу «горячей линии» и предложили вернуться к старой схеме вывоза мусора сигнальным методом: «Вместо того, чтобы тратить миллионы на контейнерные площадки, купите оптом бачки и продайте домовладельцам. А бюджетные деньги в поселениях есть на что направить».

- Зачем было ломать то, что было хорошо отлажено, - выступила от имени жителей деревни Большие Борницы Таира Загарова. - У нас в деревне был порядок. Теперь мы вынуждены возить мусор в багажнике за 1,5 км или выкидывать, кому куда позволит совесть.

Практически каждый второй житель частного сектора приводил в пример работу местного перевозчика «ЭКО-точка» и сетовал, что региональный оператор не смог использовать годами отлаженную схему. Регоператору советовали заключить с «ЭКО-точкой» договор, «потому что они умеют работать».

Наиболее волнующие вопросы касались предоставления компенсации отдельным категориям граждан. Людмила Нещадим поручила провести по этому поводу отдельную встречу с жителями.

Один из частых вопросов - как оплачивать услуги по утилизации отходов в квартире и на даче, квитанции приходят на оба объекта.

Юрисконсульт регионального оператора Надежда Снегирева подчеркнула, что перерасчет платы за вывоз мусора осуществляется в двух случаях: когда услуга не оказывается в связи с отсутствием мест накопления, а также в связи с временным отсутствуем собственника помещения по месту проживания. В этом случае необходимо обратиться в Единый расчетный центр и предупредить, какое время жильцы отсутствуют на даче.

В ходе общественных обсуждений не обошлось без дискуссии по поводу справедливости расчета тарифов.

- Мы разбираемся в законах и умеем считать, - объясняли свое несогласие с тарифами гатчинцы.

Напомним, что новые правила по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Гатчинского района вступили в силу с 1 ноября 2019 года. В Ленинградской области введен единый тариф, который для Гатчинского района стал значительно выше. Но уже с 1 января 2020 года единый тариф на оплату услуг по вывозу ТКО снизился и стал составлять для жителей многоквартирных домов - 5,6 рублей за кв. м и 331,29 руб. за домовладение.

- Дорогой регоператор, откуда нам найти столько мусора с нашей нищенской зарплаты, - обратилась к гостям староста деревни Новокузнецово, чьими стараниями несколько лет каждый месяц все жители из собственного кармана дисциплинированно оплачивали вывоз мусора по факту. Она обсчитала свою деревню за 10 месяцев 2019 года и убедительно доказала, что тариф должен составлять 62 рубля за домовладение.

Люди не только критиковали, но и выступали с конкретными предложениями, как помочь региональному оператору откорректировать расчеты и разобраться с логистикой. Так, депутаты Сусанинского поселения выразили готовность оказать помощь на добровольных началах.

- По поручению губернатора, мы продолжаем максимально смягчать условия вхождения в мусорную реформу в Ленинградской области, - сообщил Алексей Пименов.

По его словам, в настоящий момент нормативы накопления пересматриваются. Ожидается, что система начисления платы для населения за вывоз мусора будет скорректирована в самое ближайшее время. Нововведения коснутся жителей частных домовладений. Не дожидаясь начала апреля, начисления для частного сектора будут производиться по количеству проживающих, а не по квадратным метрам, что сразу позволит уйти от споров по поводу прописки и сезонности проживания.

- Если в доме в частном секторе никто не прописан и есть один собственник, то за вывоз мусора надо будет платить не более 95 рублей. Если два собственника - умножаем на два. И так далее. Такого рода изменения позволят сократить объем платежей с маленьких домовладений, где, например, прописан один собственник. Если раньше приходилось платить 330 рублей за вывоз мусора, то теперь 95 рублей, - пояснил Алексей Пименов.

Надеемся, что все сказанное будет реализовано.