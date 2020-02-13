Тариф на вывоз мусора будет снижен во второй раз

На встречу, которая
прошла в зале Центра творчества юных города Гатчины, люди пришли
подготовленными: с собственными расчетами и выводами, текстами обращений и
плакатами.
Во встрече приняли
участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим, и.о. начальника Управления Ленинградской
области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей
Пименов и юрисконсульт АО «Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области» Надежда Снегирева.
То, что «реформа идет не
просто», признали и в президиуме. После выступления руководителей Гатчинского
района и представителей регионального оператора гатчинцы активно включились в
обсуждение. Выступали представители разных профессий и разных организаций, в
том числе юристы, экологи, старосты, депутаты поселений, председатели ТСЖ,
жители частного сектора и многоэтажек. Простые люди были более прямолинейны и в
выражениях не стеснялись.
Прозвучало много
конкретных предложений. Самое радикальное – ввести налог на мусор и избавиться
от ненужной прослойки в виде регионального оператора.
Дмитрий Нещадым потребовал от регионального оператора
представить на всеобщее обозрение четкий бизнес-план: когда, где и что будет, а
также какую ответственность он несет за невыполнение своих обязательств.
«Тариф-то уже ого-го как увеличился, а видимых улучшений нет», - отметил он.
Представитель инициативной
комиссии №6 города Гатчины поинтересовалась планами строительства
мусоросортировочного комплекса.
- Есть мнение губернатора
– до 2022 года вынести все полигоны за 50-километровую зону. Полигона в д.
Шаглино в рамках госпрограммы пока нет. Сейчас все силы брошены на
Кингисеппский полигон, - сообщил Алексей Пименов.
Лидия Буянова высказала
пожелание сделать льготы по вывозу мусора жителям ближайших к полигону «Новый
Свет - Эко» поселений – Новосветскому и Веревскому.
Координатор движения
«Раздельный сбор мусора в Гатчине» Елена Емельянова предложила регоператору
познакомиться с их многолетним положительным опытом раздельного сбора на
примере площадки на улице Володарского и найти возможность стимулировать людей,
которые еще не в теме.
- Согласен, нужна
мотивация и поддержка гражданских инициатив, - признал Алексей Пименов и
выразил готовность приехать в Гатчину и посмотреть, как организована работа по
раздельному сбору, чтобы в дальнейшем тиражировать опыт.
Представители ТСЖ
обратили внимание регоператора на необходимость своевременно обрабатывать
договора. Заявки подают – а на них не реагируют.
То, что контейнерных
площадок мало, было понятно и до начала «мусорной реформы», но только сейчас их
стали строить.
- Всего на территории
Гатчинского района существует 609 контейнерных площадок, из них 181 площадка
расположена в Гатчине. В 2019 году за счет областной субсидии построено 17
площадок в Новосветском и Большеколпанском поселениях. В Гатчине за счет
муниципального бюджета обустроено 12 новых контейнерных площадок. По информации
перевозчика, на конец 2019 года в районе было установлено свыше двух тысяч
контейнеров, в том числе 33 контейнера в Гатчине под крупногабаритный мусор, -
отметила Людмила Нещадим.
Сейчас в районе остаются
34 населенных пункта в шести поселениях, которые не обеспечены местами сбора
ТКО. В этих населенных пунктах плата за услугу по вывозу мусора не начисляется.
Работа по установке контейнеров и обустройству площадок продолжается.
В 2020 году в г. Гатчине
планируется обустроить 27 контейнерных площадок, из них 21 будет предусмотрена
для частного сектора. В местном бюджете на это предусмотрено более 6 млн
рублей. Всего в перспективе в Гатчинском районе планируется обустроить 259
контейнерных площадок.
Другой вопрос, а нужны ли
они в деревне и поселке, где большому мусоровозу не проехать и не развернуться.
И об этом говорили многие гатчинцы. Людмила Нещадим подтвердила, что в связи с
плотной застройкой в частном секторе в некоторых населенных пунктах и
невозможностью согласовать размещение контейнерных площадок, требуется ввести
децентрализованный метод сбора мусора.
Старосты пожаловались на
плохую работу «горячей линии» и предложили вернуться к старой схеме вывоза
мусора сигнальным методом: «Вместо того, чтобы тратить миллионы на контейнерные
площадки, купите оптом бачки и продайте домовладельцам. А бюджетные деньги в
поселениях есть на что направить».
- Зачем было ломать то,
что было хорошо отлажено, - выступила от имени жителей деревни Большие Борницы
Таира Загарова. - У нас в деревне был порядок. Теперь мы вынуждены возить мусор
в багажнике за 1,5 км или выкидывать, кому куда позволит совесть.
Практически каждый второй
житель частного сектора приводил в пример работу местного перевозчика
«ЭКО-точка» и сетовал, что региональный оператор не смог использовать годами
отлаженную схему. Регоператору советовали заключить с «ЭКО-точкой» договор,
«потому что они умеют работать».
Наиболее волнующие
вопросы касались предоставления компенсации отдельным категориям граждан.
Людмила Нещадим поручила провести по этому поводу отдельную встречу с жителями.
Один из частых вопросов -
как оплачивать услуги по утилизации отходов в квартире и на даче, квитанции
приходят на оба объекта.
Юрисконсульт
регионального оператора Надежда Снегирева подчеркнула, что перерасчет платы за
вывоз мусора осуществляется в двух случаях: когда услуга не оказывается в связи
с отсутствием мест накопления, а также в связи с временным отсутствуем
собственника помещения по месту проживания. В этом случае необходимо обратиться
в Единый расчетный центр и предупредить, какое время жильцы отсутствуют на
даче.
В ходе общественных
обсуждений не обошлось без дискуссии по поводу справедливости расчета тарифов.
- Мы разбираемся в
законах и умеем считать, - объясняли свое несогласие с тарифами гатчинцы.
Напомним, что новые
правила по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Гатчинского района вступили в силу с 1 ноября 2019 года. В Ленинградской
области введен единый тариф, который для Гатчинского района стал значительно
выше. Но уже с 1 января 2020 года единый тариф на оплату услуг по вывозу ТКО
снизился и стал составлять для жителей многоквартирных домов - 5,6 рублей за
кв. м и 331,29 руб. за домовладение.
- Дорогой регоператор,
откуда нам найти столько мусора с нашей нищенской зарплаты, - обратилась к
гостям староста деревни Новокузнецово, чьими стараниями несколько лет каждый
месяц все жители из собственного кармана дисциплинированно оплачивали вывоз
мусора по факту. Она обсчитала свою деревню за 10 месяцев 2019 года и
убедительно доказала, что тариф должен составлять 62 рубля за домовладение.
Люди не только
критиковали, но и выступали с конкретными предложениями, как помочь
региональному оператору откорректировать расчеты и разобраться с логистикой.
Так, депутаты Сусанинского поселения выразили готовность оказать помощь на
добровольных началах.
- По поручению
губернатора, мы продолжаем максимально смягчать условия вхождения в мусорную
реформу в Ленинградской области, - сообщил Алексей Пименов.
По его словам, в
настоящий момент нормативы накопления пересматриваются. Ожидается, что система
начисления платы для населения за вывоз мусора будет скорректирована в самое
ближайшее время. Нововведения коснутся жителей частных домовладений. Не
дожидаясь начала апреля, начисления для частного сектора будут производиться по
количеству проживающих, а не по квадратным метрам, что сразу позволит уйти от
споров по поводу прописки и сезонности проживания.
- Если в доме в частном
секторе никто не прописан и есть один собственник, то за вывоз мусора надо
будет платить не более 95 рублей. Если два собственника - умножаем на два. И
так далее. Такого рода изменения позволят сократить объем платежей с маленьких
домовладений, где, например, прописан один собственник. Если раньше приходилось
платить 330 рублей за вывоз мусора, то теперь 95 рублей, - пояснил Алексей Пименов.
Надеемся, что все
сказанное будет реализовано.