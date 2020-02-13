Востребованность МФЦ выросла на 30%

Более 450 тысяч обращений
граждан обработал МФЦ Ленинградской области за первый месяц 2020 года, что на
треть больше показателя января прошлого года. Самыми востребованными были
центры «Мои документы» в городах Мурино, Всеволожске и Ломоносове.
Наиболее популярными
стали услуги социальной защиты населения: оформление льготного проезда,
субсидий и компенсаций семьям с детьми, пенсионерам. Также жители региона
обращались за регистрацией прав на недвижимость, осуществляли миграционный
учет, получали выписки из ЕГРН.
Напомним, с начала года
все МФЦ Ленинградской области стали регистрировать новорожденных, 15 января
стартовала запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений, также
центры «Мои Документы» совместно с Ленинградским областным архивом запустили
акцию «Живая память Победы в семейных архивах».