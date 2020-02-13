Востребованность МФЦ выросла на 30%

Востребованность МФЦ выросла на 30%

В январе в многофункциональные центры Ленинградской области жители региона чаще всего обращались за социальными услугами.

Рубрики : Общество     13 Feb 2020

Более 450 тысяч обращений граждан обработал МФЦ Ленинградской области за первый месяц 2020 года, что на треть больше показателя января прошлого года. Самыми востребованными были центры «Мои документы» в городах Мурино, Всеволожске и Ломоносове.

Наиболее популярными стали услуги социальной защиты населения: оформление льготного проезда, субсидий и компенсаций семьям с детьми, пенсионерам. Также жители региона обращались за регистрацией прав на недвижимость, осуществляли миграционный учет, получали выписки из ЕГРН.

Напомним, с начала года все МФЦ Ленинградской области стали регистрировать новорожденных, 15 января стартовала запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений, также центры «Мои Документы» совместно с Ленинградским областным архивом запустили акцию «Живая память Победы в семейных архивах».

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