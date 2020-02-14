Гатчинские педагоги претендуют на звание «Учитель будущего»

Гатчинские педагоги претендуют на звание «Учитель будущего»

Сегодня, 14 февраля, стартует первый полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего», на котором Ленинградскую область будут представлять педагоги Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского.

Рубрики : Образование     14 Feb 2020

Конкурс «Учитель будущего» проходит впервые и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», национального проекта «Образование» автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

На конкурс было подано 4383 заявки от учителей Северо-Западного федерального округа, в том числе 240 заявок – от педагогов Ленинградской области. В начале февраля были подведены итоги заочного (дистанционного) этапа конкурса «Учитель будущего». В ходе отборочных туров каждый из участников прошел предметное и педагогическое тестирование, а также тестирование по русскому языку. Команда Гатчинского района набрала достаточное количество баллов, чтобы отстаивать честь всего региона в первом полуфинале конкурса.

В результате, к участию в полуфинале приглашены представители Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского: заместитель директора учебного учреждения, учитель биологии Елена Николаевна Шарова, учитель истории и обществознания Иван Иванович Хеорхе и учитель математики Ирина Михайловна Нестерова.

Первый полуфинал конкурса соберет 50 лучших команд Северо-Западного федерального округа. На протяжении трех дней они будут проходить конкурсные испытания в формате «педагогического триатлона»: педагогические дебаты, методический конструктор (разработка технологии межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса) и разбор кейсов с проблемными ситуациями. По итогам каждого полуфинала будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в финале конкурса.

- Конкурс проходит впервые, поэтому немного волнуемся. Но мы верим в нашу победу и собираемся представить Ленинградскую область наилучшим образом, чтобы выйти в финал конкурса, - сказал Иван Хеорхе.

Желаем гатчинским педагогам победы!

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