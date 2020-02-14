Гатчинские педагоги претендуют на звание «Учитель будущего»

Конкурс «Учитель
будущего» проходит впервые и реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого», национального проекта «Образование» автономной
некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».
На конкурс было подано
4383 заявки от учителей Северо-Западного федерального округа, в том числе 240
заявок – от педагогов Ленинградской области. В начале февраля были подведены
итоги заочного (дистанционного) этапа конкурса «Учитель будущего». В ходе
отборочных туров каждый из участников прошел предметное и педагогическое
тестирование, а также тестирование по русскому языку. Команда Гатчинского
района набрала достаточное количество баллов, чтобы отстаивать честь всего
региона в первом полуфинале конкурса.
В результате, к участию в
полуфинале приглашены представители Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского:
заместитель директора учебного учреждения, учитель биологии Елена Николаевна
Шарова, учитель истории и обществознания Иван Иванович Хеорхе и учитель
математики Ирина Михайловна Нестерова.
Первый полуфинал конкурса
соберет 50 лучших команд Северо-Западного федерального округа. На протяжении
трех дней они будут проходить конкурсные испытания в формате «педагогического
триатлона»: педагогические дебаты, методический конструктор (разработка
технологии межпредметного профиля для решения определенной задачи
образовательного процесса) и разбор кейсов с проблемными ситуациями. По итогам
каждого полуфинала будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в
финале конкурса.
- Конкурс проходит
впервые, поэтому немного волнуемся. Но мы верим в нашу победу и собираемся
представить Ленинградскую область наилучшим образом, чтобы выйти в финал
конкурса, - сказал Иван Хеорхе.
Желаем гатчинским педагогам
победы!