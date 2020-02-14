Гатчинские педагоги претендуют на звание «Учитель будущего»

Конкурс «Учитель будущего» проходит впервые и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого», национального проекта «Образование» автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

На конкурс было подано 4383 заявки от учителей Северо-Западного федерального округа, в том числе 240 заявок – от педагогов Ленинградской области. В начале февраля были подведены итоги заочного (дистанционного) этапа конкурса «Учитель будущего». В ходе отборочных туров каждый из участников прошел предметное и педагогическое тестирование, а также тестирование по русскому языку. Команда Гатчинского района набрала достаточное количество баллов, чтобы отстаивать честь всего региона в первом полуфинале конкурса.

В результате, к участию в полуфинале приглашены представители Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского: заместитель директора учебного учреждения, учитель биологии Елена Николаевна Шарова, учитель истории и обществознания Иван Иванович Хеорхе и учитель математики Ирина Михайловна Нестерова.

Первый полуфинал конкурса соберет 50 лучших команд Северо-Западного федерального округа. На протяжении трех дней они будут проходить конкурсные испытания в формате «педагогического триатлона»: педагогические дебаты, методический конструктор (разработка технологии межпредметного профиля для решения определенной задачи образовательного процесса) и разбор кейсов с проблемными ситуациями. По итогам каждого полуфинала будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в финале конкурса.

- Конкурс проходит впервые, поэтому немного волнуемся. Но мы верим в нашу победу и собираемся представить Ленинградскую область наилучшим образом, чтобы выйти в финал конкурса, - сказал Иван Хеорхе.

Желаем гатчинским педагогам победы!