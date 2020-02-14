Сто пятьдесят

Его решили проверить
специалисты, изучающие исключительно поведение человека, и даже хотели опровергнуть.
– Увы! или ура! – но им это не удалось: закономерность, обнаруженная Данбаром,
распространялась и на homo sapiens.
А раз так, попробуем с
помощью британского ученого разобраться в своих нужных и ненужных связях,
знакомствах и приятельских отношениях.
Число Данбара – это
ограничение на количество постоянных социальных связей, которые человек может
поддерживать. Среди этих 150 «абонентов» – и родственники, и друзья, и коллеги,
и знакомые из соцсетей.
Британский ученый
утверждает, что «предел 150» применим ко всем прочим сообществам и оставался
неизменным на протяжении истории человечества. Он приблизительно определяет
размер, после которого группа людей теряет устойчивость и расщепляется на более
мелкие «кластеры».
В институте когнитивной и
эволюционной психологии (Оксфорд), которым Р. Данмар руководит, проводилось
немало исследований на эту тему. Выявлены, например, половые различия: «Девушки
намного лучше поддерживают отношения, благодаря только разговорам. В то же
время, парням для поддержания дружбы необходимо встречаться в реальности».
В последнее время в
институте изучали поведение «абонентов» социальных сетей, предположив, что
современные технологии могли изменить что-то в человеческом сознании.
Выяснилось, что ничего не поменялось. Современные социальные сети позволяют
быстро набирать себе сотни, а то и тысячи онлайновых друзей, но, по словам
Данбара, исследование трафика показывает наличие «внутреннего круга» приятелей
– опять же, числом не более 150.
Эта же цифра оказалась
верной для различных человеческих объединений, как эпохи неолита, Реформации,
так и современных компаний XXI века. Математическая модель Данбара неоднократно
подтверждалась эмпирическими исследованиями. В чем же её суть?
В число 150 входят
небольшие группы с различными оттенками (формами) связей: для 1-2 человек
характерны интимные или очень близкие отношения; 5 человек – это ближайшие
друзья или члены семьи, люди, которым вы можете позвонить в случае беды; 15
человек – друзья, люди, на сочувствие и симпатию которых вы рассчитываете. 50
человек – приятели, те, кто составляет большинство ваших регулярных социальных
контактов.
«Другом», по терминологии
Данбара, считается человек, с которым поддерживается эмоциональная связь,
осуществляется коммуникация, минимум раз в год. Кроме того, каждый в паре
помнит (знает) и про отношения своего визави с другими друзьями. Как говорят
восточные люди, «друг моего друга».
Увеличение количества
друзей до более полутора сотен не имеет смысла, так как человеческий мозг не
способен удерживать в памяти большее число значимых взаимоотношений.
Вышеназванные числа –
среднестатистические. В реальности разные люди имеют и разные потребности, как
в социальных связях, так и в способностях выстраивать отношения с другими.
Например, у мужчин, в среднем, – 3-4 друга, которых они готовы назвать
близкими, а у женщин количество таких связей может достигать 7-9.
Некоторые люди, которые
очень любят общаться, могут поддерживать до 200-250 значимых связей. Их
называют супер-коннекторами, и, как правило, используют в качестве социальных
посредников для объединения множества разрозненных сетей.
Но даже и у этих
супер-героев в мозгу происходит одинаковое для всех явление – новые контакты
«выбивают» старые: при встрече со «свежими» лицами человек замещает ими тех, кого
давно не видел, но до этого момента мог вспомнить теоретически.
Уже существующие
отношения с высоким уровнем доверия требуют и времени, и подходящих тем. А
построение отношений требует многих часов взаимодействия. Например, время,
необходимое для возникновения связи между двумя людьми в качестве знакомых, –
это 40-60 часов; приятелей – 90-110 часов; а друзей – более 200 часов.
Таким образом, если вы
встречаетесь с кем-то раз в неделю в течение часа, то вам понадобится около
года, чтобы между вами возникли отношения хотя бы на уровне «знакомых».
Поддержание отношений
требует меньше усилий. Ключевые переменные здесь: родство, пол и частота
взаимодействий. Родственные связи (с членами семьи) требуют меньше усилий, чем
отношения на том же уровне, но с посторонними людьми, и не перестают работать
даже на расстоянии. Мужчины предпочитают проводить время за общим занятием, а
женщины — за разговорами.
От математики переходим к
психологии. Число Данбара, его исследования и выводы подтверждают, что близкие
отношения напрямую влияют на качество жизни. Большая сеть друзей с крепкими
отношениями оказывает позитивное влияние на физическое здоровье и ощущение
счастья, влияет на общую удовлетворённость от собственной жизни. Люди, у
которых много друзей, реже сталкиваются с депрессией.
И напротив, недостаток
дружеских отношений снижает продолжительность жизни.