Сто пятьдесят

Его решили проверить специалисты, изучающие исключительно поведение человека, и даже хотели опровергнуть. – Увы! или ура! – но им это не удалось: закономерность, обнаруженная Данбаром, распространялась и на homo sapiens.

А раз так, попробуем с помощью британского ученого разобраться в своих нужных и ненужных связях, знакомствах и приятельских отношениях.

Число Данбара – это ограничение на количество постоянных социальных связей, которые человек может поддерживать. Среди этих 150 «абонентов» – и родственники, и друзья, и коллеги, и знакомые из соцсетей.

Британский ученый утверждает, что «предел 150» применим ко всем прочим сообществам и оставался неизменным на протяжении истории человечества. Он приблизительно определяет размер, после которого группа людей теряет устойчивость и расщепляется на более мелкие «кластеры».

В институте когнитивной и эволюционной психологии (Оксфорд), которым Р. Данмар руководит, проводилось немало исследований на эту тему. Выявлены, например, половые различия: «Девушки намного лучше поддерживают отношения, благодаря только разговорам. В то же время, парням для поддержания дружбы необходимо встречаться в реальности».

В последнее время в институте изучали поведение «абонентов» социальных сетей, предположив, что современные технологии могли изменить что-то в человеческом сознании. Выяснилось, что ничего не поменялось. Современные социальные сети позволяют быстро набирать себе сотни, а то и тысячи онлайновых друзей, но, по словам Данбара, исследование трафика показывает наличие «внутреннего круга» приятелей – опять же, числом не более 150.

Эта же цифра оказалась верной для различных человеческих объединений, как эпохи неолита, Реформации, так и современных компаний XXI века. Математическая модель Данбара неоднократно подтверждалась эмпирическими исследованиями. В чем же её суть?

В число 150 входят небольшие группы с различными оттенками (формами) связей: для 1-2 человек характерны интимные или очень близкие отношения; 5 человек – это ближайшие друзья или члены семьи, люди, которым вы можете позвонить в случае беды; 15 человек – друзья, люди, на сочувствие и симпатию которых вы рассчитываете. 50 человек – приятели, те, кто составляет большинство ваших регулярных социальных контактов.

«Другом», по терминологии Данбара, считается человек, с которым поддерживается эмоциональная связь, осуществляется коммуникация, минимум раз в год. Кроме того, каждый в паре помнит (знает) и про отношения своего визави с другими друзьями. Как говорят восточные люди, «друг моего друга».

Увеличение количества друзей до более полутора сотен не имеет смысла, так как человеческий мозг не способен удерживать в памяти большее число значимых взаимоотношений.

Вышеназванные числа – среднестатистические. В реальности разные люди имеют и разные потребности, как в социальных связях, так и в способностях выстраивать отношения с другими. Например, у мужчин, в среднем, – 3-4 друга, которых они готовы назвать близкими, а у женщин количество таких связей может достигать 7-9.

Некоторые люди, которые очень любят общаться, могут поддерживать до 200-250 значимых связей. Их называют супер-коннекторами, и, как правило, используют в качестве социальных посредников для объединения множества разрозненных сетей.

Но даже и у этих супер-героев в мозгу происходит одинаковое для всех явление – новые контакты «выбивают» старые: при встрече со «свежими» лицами человек замещает ими тех, кого давно не видел, но до этого момента мог вспомнить теоретически.

Уже существующие отношения с высоким уровнем доверия требуют и времени, и подходящих тем. А построение отношений требует многих часов взаимодействия. Например, время, необходимое для возникновения связи между двумя людьми в качестве знакомых, – это 40-60 часов; приятелей – 90-110 часов; а друзей – более 200 часов.

Таким образом, если вы встречаетесь с кем-то раз в неделю в течение часа, то вам понадобится около года, чтобы между вами возникли отношения хотя бы на уровне «знакомых».

Поддержание отношений требует меньше усилий. Ключевые переменные здесь: родство, пол и частота взаимодействий. Родственные связи (с членами семьи) требуют меньше усилий, чем отношения на том же уровне, но с посторонними людьми, и не перестают работать даже на расстоянии. Мужчины предпочитают проводить время за общим занятием, а женщины — за разговорами.

От математики переходим к психологии. Число Данбара, его исследования и выводы подтверждают, что близкие отношения напрямую влияют на качество жизни. Большая сеть друзей с крепкими отношениями оказывает позитивное влияние на физическое здоровье и ощущение счастья, влияет на общую удовлетворённость от собственной жизни. Люди, у которых много друзей, реже сталкиваются с депрессией.

И напротив, недостаток дружеских отношений снижает продолжительность жизни.



