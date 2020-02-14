Волонтёры «Тайро» выходят на эко-тропу

Встречу организовали руководитель проекта Инна Климова, консультант проекта, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Полякова, смотритель Демидовской усадьбы Игорь Иванов. Компанию им составили члены волонтерского клуба «Тайро» под руководством заместителя директора Таицкой школы по воспитательной работе Елены Никоновой.

Летом 2019 года волонтеры клуба «Тайро» принимали участие в работе молодежного кампуса по восстановлению территории усадьбы Демидовых, поэтому не понаслышке знают и по-настоящему переживают за судьбу культурного объекта.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Ленинградской областной общественной организацией «Центр молодежных инициатив», которая выступила инициатором создания туристического маршрута на территории усадьбы Демидовых, и волонтерским клубом «Тайро» для дальнейшего сотрудничества. Проект создания эко-тропы осуществляется при поддержке комитета по туризму Ленинградской области в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области».

- Наша главная цель сегодня – оценить качество проделанной нами работы по разработке маршрута, - сказала Инна Климова.

Первая фокус-группа – волонтеры «Тайро» - должны оценить маршрут не только, как местные жители, но и как молодежь, которая потенциально затрагивает несколько поколений: бабушки и дедушки, родители, они сами, их дети. Во-вторых, как сказала Инна Климова, у них есть свое мнение, на которое сложно повлиять. Встреча второй фокус-группы состоится в Выборге, где проект представят взрослым жителям, которые активно занимают туризмом, но не являются экспертами в вопросе проектирования экологических, садовых, ландшафтных и парковых туристских маршрутов.

- Для нас очень важно, чтобы участники фокус-групп были независимыми экспертами, которые смогут оценить маршрут с точки зрения обывателя и потенциального участника экскурсии, - подчеркнула Инна Климова.

В ходе встречи в Таицкой школе Анна Полякова познакомила школьников с туристическим маршрутом, после чего они перешли к обсуждению «Прогулки вокруг Большой поляны».

Организаторы встречи спрашивали у школьников, любят ли они путешествовать и в какие страны, что для них значит «необычное путешествие», обсудили Демидовскую усадьбу как место, которое, благодаря своей богатой истории, необычной планировке и строениям, может сравниться с лучшими дворцовыми усадьбами-музеями в окрестностях Северной столицы.

Члены клуба «Тайро» рассказывали о том, что они готовы сделать для сохранения и популяризации Демидовской усадьбы, какие пункты необходимо прописать в Правилах поведения на территории музеев-усадеб, какие достопримечательности Демидовской усадьбы, по их мнению, станут наиболее привлекательными для туристов, и как большие туристические потоки могут повлиять на развитие культурного объекта.

Кроме того, волонтеры сказали, что с нетерпением ждут и надеются, что летняя трудовая смена по благоустройству Демидовского парка будет организована и в этом году, настолько им понравилось работать в парке летом 2019 года.

- Идея по воссозданию Демидовской усадьбы мне очень нравится. Раньше мы часто гуляли там вместе с друзьями, но после того, как усадьба пришла в запустение, родители перестали нас туда отпускать, так как там стало небезопасно. С удовольствием приму участие в работе летнего трудового кампуса, хотелось бы внести свой вклад в восстановление парка. Организация эко-тропы с указателями и дорожками привлечет новых туристов и нам, местным жителям. будет также интересно узнать больше о Демидовской усадьбе, - поделилась ученица 10-го класса Таицкой школы, член волонтерского клуба «Тайро» Алена Румянцева.



