Урок цифры в «Точке роста»

«Урок цифры» – это Всероссийский образовательный проект для школьников всех возрастов, который успешно длится уже два года.

Урок цифры прошел в Пригородной школе в четверг, 13 февраля, и стал третьим из пяти модулей, разработанных для текущего учебного года. Первый урок, прошедший в ноябре, был посвящен теме «Большие данные». В Ленинградской области для школьников Приозерского района его провел губернатор Александр Дрозденко. Второй урок в декабре 2019 года был посвящен сетям и облачным технологиям.

Все учебные материалы уроков разработаны ведущими российскими ИТ-компаниями при поддержке Министерства просвещения РФ, Минкомсвязи РФ и АНО «Цифровая экономика». Проект поддерживают компании «1С», Яндекс, «Лаборатория Касперского», Кодвардс, Mail.ru Group, Алгоритмика, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», ВКонтакте. С начала учебного года уроки посмотрели уже более 8 млн человек. Образовательные модули доступны для учащихся не только профильных математических классов, но и других направлений, благодаря интересной и простой подаче информации.

На этот раз на необычном уроке ребята познакомились с «Персональными помощниками», среди которых известные всем «Алиса» и «Siri», а также мобильное приложение «Госуслуги» и другие наши помощники в интернете. Урок цифры провели председатель комитета цифрового развития правительства Ленинградской области Виктория Кузнецова и директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.

В ходе Урока цифры учащиеся Пригородной школы узнали, что умеют и где используются персональные помощники, а также познакомились с технологиями, которые лежат в основе их работы. Вместе с модераторами урока они обсудили, возможно ли создать такой искусственный интеллект, который будет стоять наравне с человеком, можно ли оценить, сколько людей являются пользователями персональных помощников, насколько лучше современные помощники-браузеры старых способов поиска – книг, а также узнали, сколько времени потребовалось на озвучание «Алисы», какие чат-боты могут помочь в чрезвычайной ситуации и многое другое. После теоретической части урока школьники прошли тестирование на онлайн-тренажере на сайте урокцифры.рф.

Виктория Кузнецова также рассказала о развитии проектов по информатизации в Ленобласти, информационной безопасности, цифровой «гигиене».

- Урок цифры – это один из самых интересных образовательных проектов, который позволяет в игровой форме донести до школьников любого возраста информацию о цифровых технологиях, их возможностях и перспективах. Также нам важно в рамках урока рассказать ребятам, какие специальности востребованы сегодня и будут востребованы завтра, а какие компетенции им необходимо развивать уже сейчас. Таким образом, мы дополнительно проводим профориентационную работу с детьми, - добавил Александр Зорин.

Школьники остались довольны необычным уроком и признались, что всегда с любопытством ждут новых занятий в «Точке роста».

- Здесь проходит большинство наших уроков информатики, иногда мы здесь же занимаемся математикой. Все уроки в «Точке роста» необычны и очень интересны, так как мы используем компьютеры, интерактивные доски. Молодежь сегодня не представляет своей жизни без современных компьютерных технологий, нам интересно учиться в таком формате, а не стоять с мелом у доски, - сказала учащаяся 9-го класса Софья Лисицына.

С ней согласен ученик 8-го класса Степан Попадинец, который посещает в «Точке роста» уроки ОБЖ и информатики.

- Мне приятно, что в нашей школе открылся такой центр дополнительного образования. Любые занятия здесь проходят в «продвинутой» форме. Хотелось бы, чтобы уроки по всем предметам проводились здесь с использованием цифровых технологий, - сказал он.

До конца года ленинградские школьники - так же, как и их «коллеги» по всей стране - смогут познакомиться еще с двумя учебными модулями проекта: «Безопасность будущего» и «Искусственный интеллект и машинное обучение».