Урок цифры в «Точке роста»

«Урок цифры» – это Всероссийский образовательный проект для школьников всех возрастов, который успешно длится уже два года.
Урок цифры прошел в
Пригородной школе в четверг, 13 февраля, и стал третьим из пяти модулей,
разработанных для текущего учебного года. Первый урок, прошедший в ноябре, был
посвящен теме «Большие данные». В Ленинградской области для школьников Приозерского
района его провел губернатор Александр Дрозденко. Второй урок в декабре 2019
года был посвящен сетям и облачным технологиям.
Все учебные материалы
уроков разработаны ведущими российскими ИТ-компаниями при поддержке
Министерства просвещения РФ, Минкомсвязи РФ и АНО «Цифровая экономика». Проект
поддерживают компании «1С», Яндекс, «Лаборатория Касперского», Кодвардс,
Mail.ru Group, Алгоритмика, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»,
ВКонтакте. С начала учебного года уроки посмотрели уже более 8 млн человек.
Образовательные модули доступны для учащихся не только профильных
математических классов, но и других направлений, благодаря интересной и простой
подаче информации.
На этот раз на необычном
уроке ребята познакомились с «Персональными помощниками», среди которых
известные всем «Алиса» и «Siri», а также мобильное приложение «Госуслуги» и
другие наши помощники в интернете. Урок цифры провели председатель комитета
цифрового развития правительства Ленинградской области Виктория Кузнецова и директор
по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.
В ходе Урока цифры
учащиеся Пригородной школы узнали, что умеют и где используются персональные
помощники, а также познакомились с технологиями, которые лежат в основе их
работы. Вместе с модераторами урока они обсудили, возможно ли создать такой
искусственный интеллект, который будет стоять наравне с человеком, можно ли
оценить, сколько людей являются пользователями персональных помощников,
насколько лучше современные помощники-браузеры старых способов поиска – книг, а
также узнали, сколько времени потребовалось на озвучание «Алисы», какие
чат-боты могут помочь в чрезвычайной ситуации и многое другое. После
теоретической части урока школьники прошли тестирование на онлайн-тренажере на сайте
урокцифры.рф.
Виктория Кузнецова также
рассказала о развитии проектов по информатизации в Ленобласти, информационной
безопасности, цифровой «гигиене».
- Урок цифры – это один
из самых интересных образовательных проектов, который позволяет в игровой форме
донести до школьников любого возраста информацию о цифровых технологиях, их
возможностях и перспективах. Также нам важно в рамках урока рассказать ребятам,
какие специальности востребованы сегодня и будут востребованы завтра, а какие
компетенции им необходимо развивать уже сейчас. Таким образом, мы дополнительно
проводим профориентационную работу с детьми, - добавил Александр Зорин.
Школьники остались
довольны необычным уроком и признались, что всегда с любопытством ждут новых
занятий в «Точке роста».
- Здесь проходит
большинство наших уроков информатики, иногда мы здесь же занимаемся
математикой. Все уроки в «Точке роста» необычны и очень интересны, так как мы
используем компьютеры, интерактивные доски. Молодежь сегодня не представляет
своей жизни без современных компьютерных технологий, нам интересно учиться в
таком формате, а не стоять с мелом у доски, - сказала учащаяся 9-го класса
Софья Лисицына.
С ней согласен ученик
8-го класса Степан Попадинец, который посещает в «Точке роста» уроки ОБЖ и
информатики.
- Мне приятно, что в
нашей школе открылся такой центр дополнительного образования. Любые занятия
здесь проходят в «продвинутой» форме. Хотелось бы, чтобы уроки по всем
предметам проводились здесь с использованием цифровых технологий, - сказал он.
До конца года
ленинградские школьники - так же, как и их «коллеги» по всей стране - смогут
познакомиться еще с двумя учебными модулями проекта: «Безопасность будущего» и
«Искусственный интеллект и машинное обучение».