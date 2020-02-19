Мусорный контейнер около памятника?

- В нашей деревне у
автодороги в районе остановки автобуса установлен очень достойный памятник, за
ним мемориальные доски. Все сделано красиво, но нужно ограждение. Его сняли в
прошлом году во время работ по благоустройству территории памятника. Теперь
люди ходят по могилам, потому что у нас нет других пешеходных дорожек. Тут же
животные гадят. А тут еще и контейнер рядом поставили, чтобы вся деревня сюда
мусор носила. Мне на это смотреть больно. У меня папа - фронтовик, - говорит
Екатерина Федоровна.
Мы
попросили прокомментировать слова жительницы деревни Романовка главу
администрации Веревского сельского поселения Сергея Михайловича Ковыляка.
- В прошлом году за счет
бюджетных средств были выполнены большие работы по благоустройству территории
воинского захоронения. Чтобы в памятные дни здесь можно было проводить массовые
мероприятия, мы отказались от ограждения. Чтобы на митинге люди не стояли на
земле, вокруг стелы и цветника уложили тротуарную плитку и поставили скамейки.
Получилась просторная и удобная площадка. От нее дорожка ведет прямо к
автодороге. Сокращая путь, местные жители, действительно, пересекают территорию
захоронения. Будем думать, что делать.
Возможно, решим вопрос не
через ограждение памятника, а за счет дальнейшего благоустройства прилегающей
территории и строительства в деревне пешеходной инфраструктуры. Но это уже
планы на будущее.
А что касается установки
мусорного контейнера, то администрация уже указала оператору на допущенную
ошибку. Конечно, у памятника он находиться не может. Перевозчик обязан
поставить контейнер в согласованное место.