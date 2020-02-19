Мусорный контейнер около памятника?

- В нашей деревне у автодороги в районе остановки автобуса установлен очень достойный памятник, за ним мемориальные доски. Все сделано красиво, но нужно ограждение. Его сняли в прошлом году во время работ по благоустройству территории памятника. Теперь люди ходят по могилам, потому что у нас нет других пешеходных дорожек. Тут же животные гадят. А тут еще и контейнер рядом поставили, чтобы вся деревня сюда мусор носила. Мне на это смотреть больно. У меня папа - фронтовик, - говорит Екатерина Федоровна.

Мы попросили прокомментировать слова жительницы деревни Романовка главу администрации Веревского сельского поселения Сергея Михайловича Ковыляка.

- В прошлом году за счет бюджетных средств были выполнены большие работы по благоустройству территории воинского захоронения. Чтобы в памятные дни здесь можно было проводить массовые мероприятия, мы отказались от ограждения. Чтобы на митинге люди не стояли на земле, вокруг стелы и цветника уложили тротуарную плитку и поставили скамейки. Получилась просторная и удобная площадка. От нее дорожка ведет прямо к автодороге. Сокращая путь, местные жители, действительно, пересекают территорию захоронения. Будем думать, что делать.

Возможно, решим вопрос не через ограждение памятника, а за счет дальнейшего благоустройства прилегающей территории и строительства в деревне пешеходной инфраструктуры. Но это уже планы на будущее.

А что касается установки мусорного контейнера, то администрация уже указала оператору на допущенную ошибку. Конечно, у памятника он находиться не может. Перевозчик обязан поставить контейнер в согласованное место.