Волонтёрство и экология: гатчинцы о поправках в Конституцию

«Безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой», - отметил президент. Между тем, поступило уже больше пятисот поправок.

Многие предложения, высказанные участниками рабочей группы на встрече с главой государства, нашли отклик у жителей Гатчины.

Депутат города Гатчины, руководитель молодежной общественной организации «Центр молодежных инициатив» Марина Григорьева поддержала прозвучавшую на встрече с главой государства инициативу председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой о включении в ст. 114 Конституции пункта о дополнительных полномочиях правительства Российской Федерации и мерах поддержки волонтерской деятельности.

«Сегодня для многих жителей нашей страны волонтёрство стало нормой жизни. И добровольчество сегодня - это не только помощь другим людям. Добровольчество объединяет огромное количество людей разных конфессий, национальностей, политических взглядов, разных возрастов… Иными словами, волонтерство является центром, точкой притяжения, консолидации нашего общества», - обосновала свою идею Ольга Амельченкова.

Как отметила Марина Григорьева, это важное предложение, потому что волонтерское движение очень активно развивается по всей стране в самых разных сферах жизни. «Волонтеры делают общество добрее, помогают быть чуткими к чужой беде. Они рядом не только в горести, но и в радости. Сегодня все крупные события в нашей стране и в каждом регионе проходят при поддержке волонтеров. Закрепление этой поправки в Конституции поможет системно оказывать поддержку волонтерам со стороны государства», - сказала она.

Участник встречи с президентом России, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил дополнить Конституции положением не только о праве людей на благоприятную окружающую среду, но и пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным. Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг выступил с более широкой экологической инициативой.

«Предлагаю закрепить такое положение: правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан, сохранение уникального природного и биологического разнообразия страны, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, создает условия для развития системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры граждан», - сказал он.

Член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, житель Гатчины Константин Грибач убежден, что это важная и своевременная инициатива. Он также направлял в адрес рабочей группы свое предложение относительно внесения изменений в ст. 58 действующей Конституции РФ. В частности, предложил изложить ее в новой формулировке:

1. Любая деятельность на территории РФ должна исходить из необходимости бережного отношения к окружающей среде.

2. Каждый обязан предпринимать все возможные меры к недопущению ухудшения состояния окружающей среды и бережно относится к природным богатствам.

«Надеюсь, что данная инициатива вызовет конструктивное обсуждение. Это может стать отправным пунктом реформирования нашего законодательства, при котором, особенно в хозяйственной деятельности и воспитании, вопросам охраны окружающей среды будет уделяться первостепенное значение», - подчеркнул он.

Напомним, 15 января в ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ. Позднее законопроект о поправках к Основному закону был внесен президентом на рассмотрение в Госдуму. Для подготовки самих предложений по поправкам была собрана рабочая группа. Законопроект был одобрен в первом чтении в конце января. Второе чтение может пройти 10 марта.

Андрей Соколов

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/62776/photos/63292