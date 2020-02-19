Волонтёрство и экология: гатчинцы о поправках в Конституцию

«Безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой», - отметил президент. Между тем, поступило уже больше пятисот поправок.
Многие предложения, высказанные участниками рабочей группы на встрече с главой государства, нашли отклик у жителей Гатчины.
Депутат города Гатчины, руководитель молодежной общественной организации «Центр молодежных инициатив» Марина Григорьева поддержала прозвучавшую на встрече с главой государства инициативу председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой о включении в ст. 114 Конституции пункта о дополнительных полномочиях правительства Российской Федерации и мерах поддержки волонтерской деятельности.
«Сегодня для многих жителей нашей страны волонтёрство
стало нормой жизни. И добровольчество сегодня - это не только помощь другим
людям. Добровольчество объединяет огромное количество людей разных конфессий,
национальностей, политических взглядов, разных возрастов… Иными словами,
волонтерство является центром, точкой притяжения, консолидации нашего общества»,
- обосновала свою идею Ольга Амельченкова.
Как
отметила Марина Григорьева, это важное предложение, потому что волонтерское
движение очень активно развивается по всей стране в самых разных сферах жизни.
«Волонтеры делают общество добрее, помогают быть чуткими к чужой беде. Они
рядом не только в горести, но и в радости. Сегодня все крупные события в нашей
стране и в каждом регионе проходят при поддержке волонтеров. Закрепление этой
поправки в Конституции поможет системно оказывать поддержку волонтерам со
стороны государства», - сказала она.
Участник
встречи с президентом России, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил
дополнить Конституции положением не только о праве людей на благоприятную
окружающую среду, но и пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и
об ответственном отношении к животным. Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг
выступил с более широкой экологической инициативой.
Член
Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области,
житель Гатчины Константин Грибач
убежден, что это важная и своевременная инициатива. Он также направлял в адрес
рабочей группы свое предложение относительно внесения изменений в ст. 58
действующей Конституции РФ. В частности, предложил изложить ее в новой
формулировке:
1.
Любая деятельность на территории РФ должна исходить из необходимости бережного
отношения к окружающей среде.
2.
Каждый обязан предпринимать все возможные меры к недопущению ухудшения
состояния окружающей среды и бережно относится к природным богатствам.
«Надеюсь,
что данная инициатива вызовет конструктивное обсуждение. Это может стать
отправным пунктом реформирования нашего законодательства, при котором, особенно
в хозяйственной деятельности и воспитании, вопросам охраны окружающей среды
будет уделяться первостепенное значение», - подчеркнул он.
Напомним,
15 января в ежегодном послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил
внести изменения в Конституцию РФ. Позднее законопроект о поправках к Основному
закону был внесен президентом на рассмотрение в Госдуму. Для подготовки самих
предложений по поправкам была собрана рабочая группа. Законопроект был одобрен
в первом чтении в конце января. Второе чтение может пройти 10 марта.
Андрей Соколов
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/62776/photos/63292