Награды – героям!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт награждению юбилейными медалями областных ветеранов, блокадников, тружеников тыла, малолетних узников, участников партизанского движения.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин доверил мне вручение юбилейной медали. У этой медали особая цена — это Бессмертный Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Эта медаль — память о тех, кто не вернулся с полей сражений, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Эта медаль — для всех тех, кто беззаветно отдал все, что у него было, для Победы нашей Великой Родины», — сказал на церемонии чествования Александр Дрозденко.

Всего в этот день награды были вручены 31 человеку. Среди них двое гатчинцев: участник Великой Отечественной войны Анатолий Иванович Иванов и житель блокадного Ленинграда Александр Арнольдович Вахтер.

Ко Дню Победы памятные медали в Ленинградской области получат более 15 тысяч человек. Ранее губернатором региона было принято решение, в дополнение к федеральным выплатам ко Дню Победы, ввести областную денежную выплату в размере 7 тысяч рублей. В период празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано предоставить бесплатный проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по территории региона для ветеранов и сопровождающих их лиц.