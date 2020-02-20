Школьные вундеркинды получат гранты

Чтобы претендовать на получение гранта в 2020 году, учащимся школ и техникумов Ленинградской области нужно будет предоставить подтверждение выдающихся достижений в учебе, полученных в 2019–2020 учебном году. Среди критериев отбора претендентов на получение грантов — ранговое место по итогам олимпиад, интеллектуальных конкурсов и мероприятий, а также результаты научно-исследовательских работ, имеющие прикладной характер и практическое применение.

В этом году планируется предоставить гранты 850 учащимся со всей России. Получатели грантов также будут награждены дипломами Министерства просвещения РФ. Гранты будут предоставляться в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Информация о возможности получения грантов будет размещена на официальном сайте Министерства просвещения РФ не позднее 20 августа 2020 года. Подать документы претендентам на получение грантов нужно будет до 10 октября 2020 года в разделе «Мое образование» личного кабинета единого портала госуслуг (заявление, копии справки об обучении в образовательной организации и документов, подтверждающих имеющиеся достижения).