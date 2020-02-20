Школьные вундеркинды получат гранты

Чтобы претендовать на
получение гранта в 2020 году, учащимся школ и техникумов Ленинградской области
нужно будет предоставить подтверждение выдающихся достижений в учебе,
полученных в 2019–2020 учебном году. Среди критериев отбора претендентов на
получение грантов — ранговое место по итогам олимпиад, интеллектуальных конкурсов
и мероприятий, а также результаты научно-исследовательских работ, имеющие
прикладной характер и практическое применение.
В этом году планируется
предоставить гранты 850 учащимся со всей России. Получатели грантов также будут
награждены дипломами Министерства просвещения РФ. Гранты будут предоставляться
в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
Информация о возможности
получения грантов будет размещена на официальном сайте Министерства просвещения
РФ не позднее 20 августа 2020 года. Подать документы претендентам на получение
грантов нужно будет до 10 октября 2020 года в разделе «Мое образование» личного
кабинета единого портала госуслуг (заявление, копии справки об обучении в
образовательной организации и документов, подтверждающих имеющиеся достижения).