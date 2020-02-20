Труп с ремнём на шее

15-го февраля в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району по телефону «02» сообщили, что в
лесополосе на Корпиковском шоссе на дереве висит труп мужчины. Туда был
направлен наряд патрульно-постовой службы и сотрудник уголовного розыска.
Прибыв на место, полицейские обнаружили труп неизвестного мужчины в положении
полусидя около дерева с ремнем на шее. Второй конец ремня закреплен на ветке
дерева. Рядом с трупом – бутылка из-под водки и сигарета. На вид погибшему
около 30 лет, худощавый, русый, одет в черную куртку и брюки цвета хаки. Кисти
рук объедены животными. Других видимых телесных повреждений не установлено.
Предполагается суицид.
Следственный отдел по г.
Гатчине проводит проверку.