Труп с ремнём на шее

15-го февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району по телефону «02» сообщили, что в лесополосе на Корпиковском шоссе на дереве висит труп мужчины. Туда был направлен наряд патрульно-постовой службы и сотрудник уголовного розыска. Прибыв на место, полицейские обнаружили труп неизвестного мужчины в положении полусидя около дерева с ремнем на шее. Второй конец ремня закреплен на ветке дерева. Рядом с трупом – бутылка из-под водки и сигарета. На вид погибшему около 30 лет, худощавый, русый, одет в черную куртку и брюки цвета хаки. Кисти рук объедены животными. Других видимых телесных повреждений не установлено. Предполагается суицид.

Следственный отдел по г. Гатчине проводит проверку.