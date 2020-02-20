В Ленинградскую область пришла «Русская зима»

Организаторами
традиционного фестиваля выступают Минспорт РФ, Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской области, региональное областное отделение Всероссийской
федерации школьного спорта. Фестиваль дворового спорта «Русская зима»
проводится в четвертый раз, в Ленинградской области – с 2019 года, в рамках
регионального проекта «Спорт – норма жизни».
В спортивном празднике
приняли участие 350 представителей из 20 регионов России, а также юные атлеты
из Словакии и Белоруссии.
На церемонии открытия
фестиваля выступили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и
трехкратная Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, координатор проекта
«Детский спорт», депутат ГосДумы РФ Ирина Роднина.
- Отрадно, что в эпоху
современных технологий наши дети могут оставаться детьми и играть в подвижные
игры на свежем воздухе. В регионе этому уделяется особенное внимание –
проводятся не только соревнования по дворовым видам спорта, но и поощряются
люди, заинтересованные в физическом воспитании детей, так называемые, дворовые
тренеры, – отметил глава региона.
Ирина Роднина назвала
Ленинградскую область чемпионом по возможностям для сотрудничества.
- Мы подписываем много
соглашений. Где-то они работают, где-то раскачиваются, а вот Ленинградская
область в этом плане – безусловный чемпион. Чем больше мы предлагаем спортивных
программ для реализации, тем больше интереса к этому. Мы хотим, чтобы буквально
каждый ребенок имел возможность участвовать в соревнованиях, будь то
профессиональные состязания или массовый спорт, - отметила Ирина Роднина.
В рамках фестиваля прошли
соревнования по хоккею с мячом в валенках, футболу на снегу, сноу-
борду и горнолыжному
спорту, состоялись матчи «Герои спорта» и «Звездный матч» с участием ветеранов
сборных России и мира по хоккею с мячом, посвященные Всероссийскому Дню хоккея.
В традиционном межконфессиональном и межнациональном турнире по хоккею в
валенках приняли участие команды из Выборгской, Гатчинской и Тихвинской
епархий, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии, Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, многонациональной
команды Ленинградской области.
В соревнованиях по сноуборду
команда Ленинградской области заняла второе место, уступив первенство команде
Санкт-Петербурга. В соревнованиях по горнолыжному спорту команда Выборгского
района заняла третье месте, команда Всеволожского района – второе место, победу
одержала команда Приозерского района. В соревнованиях по хоккею с мячом в
валенках лучшей стала команда Ленинградской области, второе место заняли
спортсмены из Словацкой Республики, третье место – команда Санкт-Петербурга.
- Я надеюсь, что здесь не
будет побежденных, а все останутся победителями. Это веселые игры – хоккей в
валенках, футбол на снегу. А самое главное для нас – это здоровые и крепкие
ребята, – подчеркнул Александр Дрозденко.
В рамках спортивного
праздника также состоялась конференция по подведению итогов зимнего этапа
федерального проекта «Детский спорт», на которой наградили 25 лучших дворовых
тренеров страны. От Ленинградской области были номинированы четыре тренера, в
том числе представительница Гатчинского района Дарья Перкова (дворовый хоккей и
флорбол).