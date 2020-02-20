В Ленинградскую область пришла «Русская зима»

Организаторами традиционного фестиваля выступают Минспорт РФ, Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, региональное областное отделение Всероссийской федерации школьного спорта. Фестиваль дворового спорта «Русская зима» проводится в четвертый раз, в Ленинградской области – с 2019 года, в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

В спортивном празднике приняли участие 350 представителей из 20 регионов России, а также юные атлеты из Словакии и Белоруссии.

На церемонии открытия фестиваля выступили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и трехкратная Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, координатор проекта «Детский спорт», депутат ГосДумы РФ Ирина Роднина.

- Отрадно, что в эпоху современных технологий наши дети могут оставаться детьми и играть в подвижные игры на свежем воздухе. В регионе этому уделяется особенное внимание – проводятся не только соревнования по дворовым видам спорта, но и поощряются люди, заинтересованные в физическом воспитании детей, так называемые, дворовые тренеры, – отметил глава региона.

Ирина Роднина назвала Ленинградскую область чемпионом по возможностям для сотрудничества.

- Мы подписываем много соглашений. Где-то они работают, где-то раскачиваются, а вот Ленинградская область в этом плане – безусловный чемпион. Чем больше мы предлагаем спортивных программ для реализации, тем больше интереса к этому. Мы хотим, чтобы буквально каждый ребенок имел возможность участвовать в соревнованиях, будь то профессиональные состязания или массовый спорт, - отметила Ирина Роднина.

В рамках фестиваля прошли соревнования по хоккею с мячом в валенках, футболу на снегу, сноу-

борду и горнолыжному спорту, состоялись матчи «Герои спорта» и «Звездный матч» с участием ветеранов сборных России и мира по хоккею с мячом, посвященные Всероссийскому Дню хоккея. В традиционном межконфессиональном и межнациональном турнире по хоккею в валенках приняли участие команды из Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархий, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, многонациональной команды Ленинградской области.

В соревнованиях по сноуборду команда Ленинградской области заняла второе место, уступив первенство команде Санкт-Петербурга. В соревнованиях по горнолыжному спорту команда Выборгского района заняла третье месте, команда Всеволожского района – второе место, победу одержала команда Приозерского района. В соревнованиях по хоккею с мячом в валенках лучшей стала команда Ленинградской области, второе место заняли спортсмены из Словацкой Республики, третье место – команда Санкт-Петербурга.

- Я надеюсь, что здесь не будет побежденных, а все останутся победителями. Это веселые игры – хоккей в валенках, футбол на снегу. А самое главное для нас – это здоровые и крепкие ребята, – подчеркнул Александр Дрозденко.

В рамках спортивного праздника также состоялась конференция по подведению итогов зимнего этапа федерального проекта «Детский спорт», на которой наградили 25 лучших дворовых тренеров страны. От Ленинградской области были номинированы четыре тренера, в том числе представительница Гатчинского района Дарья Перкова (дворовый хоккей и флорбол).