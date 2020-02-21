О чём мечтают наши мужчины?

Чтобы
жить в зарегистрированном браке с супругой, со своей семьей, мужчина готов
много работать, но хочет получать и высокую заработную плату за свою работу.
Более
половины опрошенных мужчин - 58,6% считают регистрацию первого брака
обязательным условием счастливой совместной жизни. Еще 31,4% согласились с тем,
что регистрация в ЗАГСе весьма желательное мероприятие. И только 10%
представителей сильного пола не видят нужды официально оформлять отношения. При
этом средний возраст вступления в брак у наших мужчин составляет 27,5 лет. К 30
годам подавляющее большинство – уже женаты или были женаты.
Но,
прежде чем сыграть свадьбу, сначала надо вместе пожить, считают 43,6% мужчин. И
женщины их в этом вопросе полностью поддерживают. Из тех мужчин, кто продолжает
жить в незарегистрированном браке, более 40% не хотят оформлять отношения при
отсутствии беременности, а 33% и после рождения ребенка не собираются этого
делать.
Наиболее
решительно настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним
профессиональным и законченным высшим образованием. Половина мужчин в идеале
хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих. Среди
помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные
трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности.
Статистики
отмечают, что в нашей стране происходит изменение так называемого «парадокса
обратной связи» рождаемости и уровня дохода, который происходит во всех
развитых странах. Суть его в том, что желаемое и ожидаемое число детей – самое
высокое в крайних по доходу группах: больше всего завести детей хотят мужчины в
относительно малообеспеченных и в относительно богатых семьях. В семьях со
средним достатком разрыв между желаемым и ожидаемым количеством детей –
минимален.
Согласно
данным Всероссийской переписи населения 2010 года наибольшее количество отцов-одиночек
проживают в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае, в
республике Татарстан, в Свердловской и Нижегородской областях. Многие отцы –
многодетные и в одиночестве воспитывают троих и более детей.
Как
обстоит ситуация с неполными семьями в России на сегодняшний момент, узнаем из
результатов переписи населения 2020 года.