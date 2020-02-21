О чём мечтают наши мужчины?

Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, со своей семьей, мужчина готов много работать, но хочет получать и высокую заработную плату за свою работу.

Более половины опрошенных мужчин - 58,6% считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни. Еще 31,4% согласились с тем, что регистрация в ЗАГСе весьма желательное мероприятие. И только 10% представителей сильного пола не видят нужды официально оформлять отношения. При этом средний возраст вступления в брак у наших мужчин составляет 27,5 лет. К 30 годам подавляющее большинство – уже женаты или были женаты.

Но, прежде чем сыграть свадьбу, сначала надо вместе пожить, считают 43,6% мужчин. И женщины их в этом вопросе полностью поддерживают. Из тех мужчин, кто продолжает жить в незарегистрированном браке, более 40% не хотят оформлять отношения при отсутствии беременности, а 33% и после рождения ребенка не собираются этого делать.

Наиболее решительно настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним профессиональным и законченным высшим образованием. Половина мужчин в идеале хотели бы воспитывать двоих детей. А 20% рассчитывают завести троих. Среди помех к рождению желаемого числа детей чаще всего мужчины называют материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности.

Статистики отмечают, что в нашей стране происходит изменение так называемого «парадокса обратной связи» рождаемости и уровня дохода, который происходит во всех развитых странах. Суть его в том, что желаемое и ожидаемое число детей – самое высокое в крайних по доходу группах: больше всего завести детей хотят мужчины в относительно малообеспеченных и в относительно богатых семьях. В семьях со средним достатком разрыв между желаемым и ожидаемым количеством детей – минимален.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года наибольшее количество отцов-одиночек проживают в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае, в республике Татарстан, в Свердловской и Нижегородской областях. Многие отцы – многодетные и в одиночестве воспитывают троих и более детей.

Как обстоит ситуация с неполными семьями в России на сегодняшний момент, узнаем из результатов переписи населения 2020 года.