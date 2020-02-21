Особое внимание старшему поколению

Так, с нового года, помимо стандартных процедур, ленинградцы старше 65 лет будут дополнительно тестироваться на вероятность проявления субдепрессии, старческой астении, различных когнитивных нарушений.

Также, как и ранее, для пожилых обязательно проведение онкоскринигов.

Диспансеризация, ранняя диагностика и профилактика в группах риска – важнейшие способы как снижения смертности, так и активного долголетия.

В ходе ежегодной диспансеризации медицинские учреждения региона готовы принять около 500 тыс. ленинградцев или 40% от общего числа жителей региона.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе пациенту предлагают заполнить анкету рисков, сдать анализы и посетить основных врачей, после чего по выявленным факторам риска определяется необходимость направления на второй этап для дообследования и консультаций «узких» специалистов.

Для прохождения профосмотра или диспансеризации жителям необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.

На прохождение диспансеризации работающим предоставляется оплачиваемый выходной. Работникам предпенсионного возраста ежегодно оформляется два дня на прохождение медкомиссии.