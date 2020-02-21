Особое внимание старшему поколению

Так, с нового года,
помимо стандартных процедур, ленинградцы старше 65 лет будут дополнительно
тестироваться на вероятность проявления субдепрессии, старческой астении,
различных когнитивных нарушений.
Также, как и ранее, для
пожилых обязательно проведение онкоскринигов.
Диспансеризация, ранняя
диагностика и профилактика в группах риска – важнейшие способы как снижения
смертности, так и активного долголетия.
В ходе ежегодной
диспансеризации медицинские учреждения региона готовы принять около 500 тыс.
ленинградцев или 40% от общего числа жителей региона.
Диспансеризация
проводится в два этапа. На первом этапе пациенту предлагают заполнить анкету
рисков, сдать анализы и посетить основных врачей, после чего по выявленным
факторам риска определяется необходимость направления на второй этап для
дообследования и консультаций «узких» специалистов.
Для прохождения
профосмотра или диспансеризации жителям необходимо обратиться в медицинское
учреждение по месту жительства.
На прохождение
диспансеризации работающим предоставляется оплачиваемый выходной. Работникам
предпенсионного возраста ежегодно оформляется два дня на прохождение
медкомиссии.