Отключение электроэнергии

25 февраля с 10:00 до 11:00

пгт. Тайцы ул. Калинина д. 44-93; ул. Комсомольская д. 14-20.

25 февраля с 09:00 до 16:00

пгт. Вырица ул. Самарская д. 1-32.

25 февраля с 09:00 до 17:00

г. Гатчина, ул. Островского д. 13-52; ул. Офицерская д. 9; пер. Хабаровский д. 2-40; ул. Бородина д. 41-57А; ул. Дальняя д. 9, 11; пер. Охотничий д. 21-52; ул. Угловая д. 2, 7, 3, 5А; ул. 120-й Гатчинской Дивизии д. 33-75; пер. Тупой д. 3-6; ш. Корпиковское д. 35-90.

26 февраля с 09:00 до 17:00

г. Гатчина Технопарк; ГМЗ силов.

27 февраля с 09:00 до 16:00

пгт. Тайцы ул. Первомайская д. 1-19; ул. Октябрьская д. 2-30; ул. Калинина д. 93-148; ул. Капитана Желтова д. 1-43; ул. Колхозная д. 2-31; ул. Комсомольская д. 17-31; ул. Новостроек д. 1-10; ул. Новоселов д. 1-18; ул. Пионерская д. 1-9.

27 февраля с 09:00 до 16:00

г. Гатчина, ул. Тосненская д. 6А, 6Б, 1, 1Б, 3, 4, 5, 5А, 5В, 6, 7, 9, 10, 11, 2, 2Б, 2В, 5Б; ул. Северная д. 14, 15, 35, 36, 41; ул. Южная д. 1А, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8А; п. Торфяное д. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12А, 13, 14, 16; ул. Западная д. 20, 37, 39, 40, 42, 44, 48; ул. Восточная д. 20А, 20В, 22, 25, 27, 29, 31, 32.

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

24, 25 февраля с 21.00 до 24.00 дважды на 30 минут:

Пудомягское СП:

д. Вярлево, п. Пудомяги, п. Лукаши, д. Корпикюля, д. Бор.

25 февраля с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши ул. Заводская, д. Вярлево.

25 февраля с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Монделево, д.Покровская, д. Порицы, д. Марьино, д. Антелево.

26 февраля с 09:00 до 19:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши ул. Средняя, ул. Малая, ул. Овражная.

28 февраля с 09:00 до 19:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево.