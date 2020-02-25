Ипотека с плохой кредитной историей

При выдаче ипотеки банковские организации проводят проверки с особой тщательностью, поэтому потенциальным заемщикам с плохой кредитной историей (КИ) стоит своевременно обращаться за консультативной помощью к опытному ипотечному брокеру, например, в компанию Royal-Finance.ru, чтобы повысить свои шансы на получение займа.

Возможно ли получить ипотеку с плохой КИ?

Испорченная кредитная история является типичным основанием для подозрений со стороны банковских учреждений. Потенциальные заемщики, которые ранее нарушали график внесения обязательных платежей, неизменно подвергаются углубленной проверке. При этом практика показывает, что оформить ипотеку на квартиру с плохой кредитной историей и просрочками возможно, но с повышенной долговой нагрузкой: ошибочно рассчитывать взять крупную сумму без солидного первоначального взноса или на льготных условиях со сниженной ставкой.

Если своевременно обратиться за помощью к ипотечному брокеру, перейдя по ссылке https://www.royalfinance.ru/get-credit/ipoteka/pomosch-v-ipoteke-s-plohoy-kreditnoy-istoriey/?sid=h5iqn6svrurgk3mjeqtksb1lm2 , можно повысить вероятность быстрого одобрения заявки. Финансовый эксперт по запросу проанализирует кредитную историю, подскажет, в какие банковские организации стоит обратиться первоочередно, а также поможет наладить продуктивное общение с кредитором.

Где и как взять ипотеку с плохой КИ?

Вероятность получения ипотечного кредита заемщиком из группы риска во многом зависит от внутренней политики банковской структуры. Так, крупнейший банк РФ, несмотря на глобальность охвата и обширную реализацию льготных государственных программ, проявляет большую нетерпимость к клиентам с испорченной КИ, выдавая отказы без объяснения причин. В списке банков, где можно оформить ипотеку с плохой кредитной историей, — проявляющие лояльность финансово-кредитные учреждения; при этом перечень кредиторов, дающих крупные денежные суммы на руки без справок и поручителей, составляют исключительно недобросовестные МФО, заинтересованные в быстрой выгоде за счет скрытых платежей и последующей конфискации залогового имущества через коллекторов.

Как повысить шансы на получение?

Отметим сразу: взять в надежном банке ипотеку с плохой кредитной историей и с долгами у приставов не представляется возможным даже со значительным первоначальным взносом; в такой ситуации можно только на свой страх и риск обращаться в МФО, одобряющие практически все заявки без разбора.

Чтобы начать сотрудничество с добропорядочным кредитором, необходимо:

1. Полностью погасить имеющиеся долговые обязательства.

2. Заручиться поддержкой созаемщика, имеющего материальные права на недвижимость и стабильный уровень дохода.

3. Предложить банку в качестве залога квартиру, дом, если являетесь единственным владельцем.

4. Рассмотреть вариант обслуживания ипотечного займа в максимально короткий срок (5-7 лет).

Повысить шансы на одобрение заявки и последующее получение ипотеки клиентам с плохой кредитной историей поможет большой первоначальный взнос, который должен составлять не менее половины займа. В остальном остается полагаться на толерантность банка и профессионализм брокера, неизменно оказывающего экспертную поддержку до закрытия сделки.

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