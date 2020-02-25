«Между прошлым и будущим»

В субботний вечер в библиотеке-филиале №2 г. Гатчины собрались люди, которых привлекло не только название очередной «Встречи у камина», но и творчество объявленных участников: поэта Александра Ладурова и музыканта Евгения Ужинского.

И вот – тишина в зале. Рокочущий голос Поэта, который стихами рассказывает о себе, о прекрасной природе своей малой Родины, о человеческих заботах и радостях. Евгений подхватывает темы, своеобразно интерпретируя их в собственных произведениях. Он сам пишет тексты и музыку, не отказываясь, впрочем, от исполнения песен современных «классиков» - Олега Митяева, Александры Пахмутовой, Геннадия Гладкова, Валерия Миляева и других.

«Нечто минорное» видится Поэту: «Осень льёт в бокал мускатное вино, Украшает пудрой сахарной края».

«Под бокал хорошего вина», - вторит ему Музыкант.

Публика слушает внимательно. Даже те, кто давно знаком с Евгением и Александром, воспринимают их сегодня по-другому: уютный зал библиотеки, камин, живые цветы – всё это создаёт атмосферу доверительного разговора.

«Зима делает дороги непроезжими, чтобы было время для общения друг с другом», - говорит Александр и подтверждает слова серией стихов про зиму.

«Романтика зимнего сада,

Где веточки в белой крупе,

А снежных заносов ограда

Препятствием служит тропе».

Внешне суровый Поэт читает изысканные строки:

«Шарфик кисейный позёмки простой

Нежно прижался к забору».

И тут же очаровательный «Снежный вальс» Евгения:

«Ветер вальс танцевал

С каждой новой снежинкой.

Дам своих провожал

Он до тверди земной.

Вальса тур затянулся,

Гостьям сделалось тесно,

Серость осени скрылась

Под белой зимой».

…Находясь в возрасте расцвета сил и таланта - концерт пришёлся на момент между прошедшим юбилеем Евгения и грядущим Александра - гости не могли обойти тему великого чувства.

«В ярком, изумрудном сарафане,

Чем-то удивлённая слегка

Титром проступает на экране

Летняя, короткая строка», - начинает Александр.

«Эта девушка с гитарой

Завела мотивчик старый,

Растревожила

Большой любви струну», - подхватывает Евгений.

И ещё о любви – к тем местам, где прошло детство и юность. Александр – об Алтайском крае:

«Сквозь полог терновый

лоза винограда

Пробилась

и рада светила лучу.

Увитая стеблями хмеля

ограда,

Тебе в своих чувствах

признаться хочу»

Евгений – о своём тепло и задушевно исполняет «Кикеринский вальс»:

«Кикеринский, Кикерино -

Не просто звук потерянный,

Коль речь о малой родине

идёт…

Горжусь по миру встречами

С друзьями старовечными,

И не без нашей силы жизнь

течёт».

Время встречи «У камина» пролетело быстро. Поздравления и подарки, аплодисменты и благодарность исполнителям – не финал и не подведение итогов, а многоточие, потому что лучшие песни и стихи ещё впереди!

Большое спасибо сотрудникам библиотеки, возглавляемой Ириной Ивановной Петровой, за предоставленную возможность общения с интересными людьми, тепло и внимание.



