«Между прошлым и будущим»

В субботний вечер в
библиотеке-филиале №2 г. Гатчины собрались люди, которых привлекло не только
название очередной «Встречи у камина», но и творчество объявленных участников: поэта
Александра Ладурова и музыканта Евгения Ужинского.
И вот – тишина в зале.
Рокочущий голос Поэта, который стихами рассказывает о себе, о прекрасной
природе своей малой Родины, о человеческих заботах и радостях. Евгений
подхватывает темы, своеобразно интерпретируя их в собственных произведениях. Он
сам пишет тексты и музыку, не отказываясь, впрочем, от исполнения песен
современных «классиков» - Олега Митяева, Александры Пахмутовой, Геннадия
Гладкова, Валерия Миляева и других.
«Нечто минорное» видится
Поэту: «Осень льёт в бокал мускатное вино, Украшает пудрой сахарной края».
«Под бокал хорошего
вина», - вторит ему Музыкант.
Публика слушает
внимательно. Даже те, кто давно знаком с Евгением и Александром, воспринимают
их сегодня по-другому: уютный зал библиотеки, камин, живые цветы – всё это
создаёт атмосферу доверительного разговора.
«Зима делает дороги
непроезжими, чтобы было время для общения друг с другом», - говорит Александр и
подтверждает слова серией стихов про зиму.
«Романтика зимнего сада,
Где веточки в белой
крупе,
А снежных заносов ограда
Препятствием служит
тропе».
Внешне суровый Поэт
читает изысканные строки:
«Шарфик кисейный позёмки
простой
Нежно прижался к забору».
И тут же очаровательный
«Снежный вальс» Евгения:
«Ветер вальс танцевал
С каждой новой снежинкой.
Дам своих провожал
Он до тверди земной.
Вальса тур затянулся,
Гостьям сделалось тесно,
Серость осени скрылась
Под белой зимой».
…Находясь в возрасте
расцвета сил и таланта - концерт пришёлся на момент между прошедшим юбилеем
Евгения и грядущим Александра - гости не могли обойти тему великого чувства.
«В ярком, изумрудном
сарафане,
Чем-то удивлённая слегка
Титром проступает на
экране
Летняя, короткая строка»,
- начинает Александр.
«Эта девушка с гитарой
Завела мотивчик старый,
Растревожила
Большой любви струну», -
подхватывает Евгений.
И ещё о любви – к тем
местам, где прошло детство и юность. Александр – об Алтайском крае:
«Сквозь полог терновый
лоза винограда
Пробилась
и рада светила лучу.
Увитая стеблями хмеля
ограда,
Тебе в своих чувствах
признаться хочу»
Евгений – о своём тепло и
задушевно исполняет «Кикеринский вальс»:
«Кикеринский, Кикерино -
Не просто звук
потерянный,
Коль речь о малой родине
идёт…
Горжусь по миру встречами
С друзьями старовечными,
И не без нашей силы жизнь
течёт».
Время встречи «У камина»
пролетело быстро. Поздравления и подарки, аплодисменты и благодарность
исполнителям – не финал и не подведение итогов, а многоточие, потому что лучшие
песни и стихи ещё впереди!
Большое спасибо
сотрудникам библиотеки, возглавляемой Ириной Ивановной Петровой, за
предоставленную возможность общения с интересными людьми, тепло и внимание.