Плановые отключения в Гатчинском районе

26 февраля с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

ул. Соколова, Б. Проспект д.85-109, храм

26 февраля с 10:00 до 14:00

Большеколпанское СП:

д. Лядино

26 февраля с 11:00 до 16:00

Кобринское СП:

с. Воскресенское

СНТ «Кобринское»

26 февраля с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

д. Истинка, д. Тихвинка

д. Александровка, п. Тайцы (санаторий Свердлова)

26 февраля с 09:30 до 16:00

Веревское СП:

д. Пегелево, д. Кирлово, п. Торфопредприятие, сад-во «Мостовик», сад-во «Лесное», сад-во «Тайцы», сад-во «Тритон», сад-во «Ольха», сад-во «Тайга», сад-во «Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ «Азимут», СНТ «Обуховец».

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

В период с 25 февраля с 21:00 до 26 февраля до 12:00 на 30 минут

Пудостьское СП:

п. Терволово Гатчинское ш., ул. Целинная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. сиреневая, ул. Липовая, ул. Инкубаторная.

26 февраля с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Лукаши: ул. Средняя, ул. Малая, ул. Овражная; д. Пудомяги.

26 февраля с 09:30 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Старицы . д. Малая Ивановка.

26 февраля с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Лайдузи, п. Терволово, АО п\ф "Скворицы".

26 февраля с 10:00 до 18:00

Павловский Посад, Павловская Слобода.

27 февраля с 10:00 до 17:00

г. Коммунар ул. Антропшинская

Пудомягское СП:

д. Покровская

28 февраля с 09:00 до 19:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево.