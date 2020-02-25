Плановые отключения в Гатчинском районе

26 февраля с 09:00 до
17:00
Рождественское СП:
ул. Соколова, Б. Проспект
д.85-109, храм
26 февраля с 10:00 до
14:00
Большеколпанское СП:
д. Лядино
26 февраля с 11:00 до
16:00
Кобринское СП:
с. Воскресенское
СНТ «Кобринское»
26 февраля с 09:00 до
16:00
Таицкое ГП:
д. Истинка, д. Тихвинка
д. Александровка, п.
Тайцы (санаторий Свердлова)
26 февраля с 09:30 до
16:00
Веревское СП:
д. Пегелево, д. Кирлово, п. Торфопредприятие, сад-во «Мостовик»,
сад-во «Лесное», сад-во «Тайцы», сад-во «Тритон», сад-во «Ольха», сад-во «Тайга»,
сад-во «Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ «Азимут», СНТ «Обуховец».
Филиал ПАО «Ленэнерго»
Пригородные электрические сети
уведомляет, что в связи с
проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена
подача электроэнергии:
В период с 25 февраля с
21:00 до 26 февраля до 12:00 на 30 минут
Пудостьское СП:
п. Терволово Гатчинское
ш., ул. Целинная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. сиреневая, ул. Липовая, ул.
Инкубаторная.
26 февраля с 10:00 до
18:00
Пудомягское СП:
п. Лукаши: ул. Средняя,
ул. Малая, ул. Овражная; д. Пудомяги.
26 февраля с 09:30 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Старицы . д. Малая
Ивановка.
26 февраля с 09:30 до
18:00
Пудостьское СП:
д. Лайдузи, п. Терволово,
АО п\ф "Скворицы".
26 февраля с 10:00 до
18:00
Павловский Посад,
Павловская Слобода.
27 февраля с 10:00 до
17:00
г. Коммунар ул.
Антропшинская
Пудомягское СП:
д. Покровская
28 февраля с 09:00 до
19:00
Пудомягское СП:
д. Вярлево.