Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     25 Feb 2020

26 февраля с 09:00 до 17:00  

Рождественское СП:

ул. Соколова, Б. Проспект д.85-109, храм  

 

26 февраля с 10:00 до 14:00  

Большеколпанское СП:

д. Лядино          

 

26 февраля с 11:00 до 16:00  

Кобринское СП:

с. Воскресенское        

СНТ «Кобринское»

 

26 февраля с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

д. Истинка, д. Тихвинка

д. Александровка, п. Тайцы (санаторий Свердлова) 

 

26 февраля с 09:30 до 16:00

Веревское СП:

д. Пегелево, д.  Кирлово, п. Торфопредприятие, сад-во «Мостовик», сад-во «Лесное», сад-во «Тайцы», сад-во «Тритон», сад-во «Ольха», сад-во «Тайга», сад-во «Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ «Азимут», СНТ «Обуховец».

 

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

 

В период с 25 февраля с 21:00 до 26 февраля до 12:00 на 30 минут

Пудостьское СП:

п. Терволово Гатчинское ш., ул. Целинная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. сиреневая, ул. Липовая, ул. Инкубаторная.

 

26 февраля с 10:00 до 18:00      

Пудомягское СП:

п. Лукаши: ул. Средняя, ул. Малая, ул. Овражная; д. Пудомяги.

 

26 февраля  с 09:30 до 18:00    

Таицкое  ГП:

д. Старицы . д. Малая Ивановка.            

 

26 февраля с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Лайдузи, п. Терволово, АО п\ф "Скворицы".                

 

26 февраля с 10:00 до 18:00

Павловский Посад, Павловская Слобода.      

 

27 февраля с 10:00 до 17:00

г. Коммунар ул. Антропшинская

Пудомягское СП:

д. Покровская

 

 

28 февраля с 09:00 до 19:00      

Пудомягское СП:

д. Вярлево. 

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