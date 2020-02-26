Угнанные в Петербурге «Лады» нашли под Гатчиной

20-го февраля в
Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Пудомягах на
территории автосервиса находятся похищенные накануне автомобили: белая «Лада
Гранта», которая числится в федеральном розыске по Фрунзенскому району
Петербурга, и «Лада Приора», находящаяся в розыске за УМВД России по Невскому
району Петербурга с 8-го февраля.
На место происшествия
прибыла следственно-оперативная группа. Обнаружили ворованные «Лады». Изъяли
гос. номера, документацию и комплект ключей. По подозрению в совершении
автокражи задержаны два уроженца Азербайджана, проживающих в Петербурге. Оба не
судимы.
Полиция проводит
проверку.