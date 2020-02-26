Угнанные в Петербурге «Лады» нашли под Гатчиной

20-го февраля в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Пудомягах на территории автосервиса находятся похищенные накануне автомобили: белая «Лада Гранта», которая числится в федеральном розыске по Фрунзенскому району Петербурга, и «Лада Приора», находящаяся в розыске за УМВД России по Невскому району Петербурга с 8-го февраля.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Обнаружили ворованные «Лады». Изъяли гос. номера, документацию и комплект ключей. По подозрению в совершении автокражи задержаны два уроженца Азербайджана, проживающих в Петербурге. Оба не судимы.

Полиция проводит проверку.