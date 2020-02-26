Заявить свой двор в программу благоустройства стало проще

Соответствующее
постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. В обязательный перечень работ
по благоустройству дворов, помимо ремонта проездов, установки освещения,
скамеек и урн, также вошло озеленение территорий, оборудование детских площадок
с травмобезопасным покрытием и создание пешеходных дорожек.
В перечне дополнительных
работ — установка спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок,
площадок для отдыха, установка ограждений, малых архитектурных форм и уличной
мебели, создание поверхностной дренажной системы проездов, территорий для
выгула собак.
Кроме того, исключено
ранее существовавшее требование о 20% софинансировании собственниками помещений
многоквартирного дома стоимости благоустройства при выполнении работ по
дополнительному перечню.
Чтобы заявить свой двор
для участия в проекте гражданам необходимо провести общее собрание
собственников, принять решение о включении двора в муниципальную программу
благоустройства, определить минимальный и дополнительный перечни работ, после
чего подать в администрацию муниципального образования заявку на участие в
отборе и в дальнейшем согласовать виды работ по благоустройству.
Проект «Формирование
комфортной городской среды» — часть национального проекта «Жилье и городская
среда». В Ленинградской области в рамках проекта в 2019-2024 гг. будет
благоустроено 534 общественных пространств.