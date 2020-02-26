Заявить свой двор в программу благоустройства стало проще

Заявить свой двор в программу благоустройства стало проще

Для жителей Ленинградской области упрощен порядок заявки дворовых территорий на благоустройство — исключено требование о софинансировании благоустройства, расширен минимальный перечень работ.

Рубрики : Городская среда     26 Feb 2020

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.  В обязательный перечень работ по благоустройству дворов, помимо ремонта проездов, установки освещения, скамеек и урн, также вошло озеленение территорий, оборудование детских площадок с травмобезопасным покрытием и создание пешеходных дорожек.

В перечне дополнительных работ — установка спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, площадок для отдыха, установка ограждений, малых архитектурных форм и уличной мебели, создание поверхностной дренажной системы проездов, территорий для выгула собак.

Кроме того, исключено ранее существовавшее требование о 20% софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома стоимости благоустройства при выполнении работ по дополнительному перечню.

Чтобы заявить свой двор для участия в проекте гражданам необходимо провести общее собрание собственников, принять решение о включении двора в муниципальную программу благоустройства, определить минимальный и дополнительный перечни работ, после чего подать в администрацию муниципального образования заявку на участие в отборе и в дальнейшем согласовать виды работ по благоустройству.

Проект «Формирование комфортной городской среды» — часть национального проекта «Жилье и городская среда». В Ленинградской области в рамках проекта в 2019-2024 гг. будет благоустроено 534 общественных пространств.

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