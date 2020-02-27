Площадь лесовосстановления в регионе - 915 Таврических садов

Такое образное сравнение привел сегодня, подводя предварительные итоги работы лесопромышленного комплекса Ленинградской области и национального проекта «Экология» на заседании правительства региона, председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов.

Объем производства продукции лесопромышленного комплекса, по предварительным данным, составит 80 млрд руб., сумма уплаченных налогов и платежей в бюджеты всех уровней – 3,4 млрд руб., в том числе в областной бюджет – 1,7 млрд руб.

По показателю фактических поступлений на 1 га Ленинградская область в 4 раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу и является дилером в России.

Между тем тёплая зима создала дополнительные трудности лесозаготовителям. Они не смогли заготовить порядка 1,5 млн кубометров древесины (в 2019 году заготовлено 5,2 млн куб. м древесины, а это 82 % от уровня 2018 года или 60 % от общего установленного объема).

«Это плохо для здоровья леса — переспелая древесина становится рассадником вредителей. Это плохо и для прибыли, и налоговых отчислений. Мы готовы рассмотреть меры поддержки для арендаторов леса, но и они должны идти нам на встречу: принять на себя обязательства по содержанию муниципальных дорог, которыми они пользуются для вывоза древесины, рассмотреть вопрос обеспечения местных жителей дровами и лесом для собственных нужд», — подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.