Подарок для новорожденных

«Мы начинаем выдавать подарки для новорожденных со всем необходимым. Акцию «Подарок новорождённому» мы хотим посвятить Десятилетию детства в Российской Федерации, поддержать молодых мам и пап. Надеемся, что, как минимум, эти подарки будут поднимать настроение и рассчитываем, что это позволит улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе. Для нас очень важно появление маленьких ленинградцев, жителей Ленинградской области, и хочу отметить, что мы многое сделали для этого в последние годы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В состав подарочного набора входят одеяло, пеленки, боди, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску. Право на получение будет у всех, кто родился после 1 января 2020 года. Выдача подарочных комплектов детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми будет организована в областных МФЦ и органах ЗАГС при условии регистрации в них факта рождения ребенка.

Глава региона напомнил, что за полтора года после открытия в Гатчине перинатального центра в его стенах родились почти 2900 малышей, в том числе 49 двоен и одна тройня. Благодаря оснащению детских учреждений, профилактической работе, диспансерному наблюдению и другим мерам младенческая смертность в 2019 году упала до рекордно низкого уровня — до 2,9 на 1 тыс. родившихся, что на 9,4% меньше, чем в 2018 году.

Глава региона также сообщил, что с 2020 года в Ленинградской области повысились единовременные дифференцированные выплаты на рождение детей: на первого ребенка — 33 тысячи, второго — 44 и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.

Всего меры социальной поддержки единовременного и регулярного характера получают более 30 тысяч семей, имеющих детей. В областном бюджете Ленинградской области в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, предусмотрено финансирование в объеме более 5 млрд рублей, что на 47 % больше по сравнению с 2019 годом.