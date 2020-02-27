Подарок для новорожденных

«Мы
начинаем выдавать подарки для новорожденных со всем необходимым. Акцию «Подарок
новорождённому» мы хотим посвятить Десятилетию детства в Российской Федерации,
поддержать молодых мам и пап. Надеемся, что, как минимум, эти подарки будут
поднимать настроение и рассчитываем, что это позволит улучшить демографическую
ситуацию в нашем регионе. Для нас очень важно появление маленьких ленинградцев,
жителей Ленинградской области, и хочу отметить, что мы многое сделали для этого
в последние годы», — подчеркнул Александр Дрозденко.
В
состав подарочного набора входят одеяло, пеленки, боди, чепчик, шапочка,
прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску. Право на получение будет у всех, кто родился после 1
января 2020 года. Выдача подарочных комплектов детских принадлежностей семьям с
новорожденными детьми будет организована в областных МФЦ и органах ЗАГС при
условии регистрации в них факта рождения ребенка.
Глава
региона напомнил, что за полтора года после открытия в Гатчине перинатального
центра в его стенах родились почти 2900 малышей, в том числе 49 двоен и одна
тройня. Благодаря оснащению детских учреждений, профилактической работе,
диспансерному наблюдению и другим мерам младенческая смертность в 2019 году
упала до рекордно низкого уровня — до 2,9 на 1 тыс. родившихся, что на 9,4%
меньше, чем в 2018 году.
Глава
региона также сообщил, что с 2020 года в Ленинградской области повысились
единовременные дифференцированные выплаты на рождение детей: на первого ребенка
— 33 тысячи, второго — 44 и третьего — 55 тысяч рублей. Рост размеров пособия
составил на 1-го ребенка — 10%, на 2-го — 46,7%, на 3-го и последующих — 83,3%.
Всего
меры социальной поддержки единовременного и регулярного характера получают
более 30 тысяч семей, имеющих детей. В областном бюджете Ленинградской области
в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей,
предусмотрено финансирование в объеме более
5 млрд рублей, что на 47 % больше по сравнению с 2019 годом.