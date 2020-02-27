В Конституции планируют закрепить норму о "важнейшем достоянии России" - детях

Как
отметил Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы, уже поступило
более 900 предложений по поправкам к внесенному президенту законопроекту, и они
продолжают поступать. Поэтому срок приема поправок продлен до 2 марта.
Самое
большое внимание граждан привлекают социальные темы, политическая реформа и
обеспечение территориальной целостности страны.
«На
первом месте обращения, посвященные закреплению гарантий социального
обеспечения в Основном законе. Среди официальных поправок в комитет такие
предложения составляют четверть от общего количества. На втором месте – защита
и поддержка семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. На третьем месте
поправки, касающиеся международного права: обеспечение территориальной
целостности и суверенитета государства. Четвертое, условное место, занимают
поправки по культуре и национальному самосознанию. Традиционно большое внимание уделяется институтам
власти, особенно субъектам права законодательной инициативы. На последнем этапе
«оживились» и активно вносятся поправки, касающиеся информационных технологий»,
– отметил Павел Крашенинников.
В
ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина предложила
дополнить Основной закон нормой о детях как «важнейшем достоянии России».
«Мы
предлагаем напрямую записать в Конституции, ввести норму в статью 67.1 о том,
что дети – важнейшее достояние России, и государство не только создает условия,
которые способствуют их всестороннему развитию – и духовному, и нравственному,
и интеллектуальному, и физическому, – но и уделяет большое внимание воспитанию…
Также крайне важно, чтобы все органы власти, все учреждения, все наши ведомства
делали все возможное, чтобы каждый ребенок рос и воспитывался в семье. Этот
приоритет семейного воспитания тоже предлагается заложить в статье 67.1»
Президент
РФ Владимир Путин считает обоснованным закрепление в Конституции РФ поправок об
особом отношении к детям.
«Мне
кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях
народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям», -
согласился Владимир Путин.