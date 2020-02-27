В Конституции планируют закрепить норму о "важнейшем достоянии России" - детях

Как отметил Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы, уже поступило более 900 предложений по поправкам к внесенному президенту законопроекту, и они продолжают поступать. Поэтому срок приема поправок продлен до 2 марта.

Самое большое внимание граждан привлекают социальные темы, политическая реформа и обеспечение территориальной целостности страны.

«На первом месте обращения, посвященные закреплению гарантий социального обеспечения в Основном законе. Среди официальных поправок в комитет такие предложения составляют четверть от общего количества. На втором месте – защита и поддержка семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. На третьем месте поправки, касающиеся международного права: обеспечение территориальной целостности и суверенитета государства. Четвертое, условное место, занимают поправки по культуре и национальному самосознанию. Традиционно большое внимание уделяется институтам власти, особенно субъектам права законодательной инициативы. На последнем этапе «оживились» и активно вносятся поправки, касающиеся информационных технологий», – отметил Павел Крашенинников.

В ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить Основной закон нормой о детях как «важнейшем достоянии России».

«Мы предлагаем напрямую записать в Конституции, ввести норму в статью 67.1 о том, что дети – важнейшее достояние России, и государство не только создает условия, которые способствуют их всестороннему развитию – и духовному, и нравственному, и интеллектуальному, и физическому, – но и уделяет большое внимание воспитанию… Также крайне важно, чтобы все органы власти, все учреждения, все наши ведомства делали все возможное, чтобы каждый ребенок рос и воспитывался в семье. Этот приоритет семейного воспитания тоже предлагается заложить в статье 67.1»

Президент РФ Владимир Путин считает обоснованным закрепление в Конституции РФ поправок об особом отношении к детям.

«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям», - согласился Владимир Путин.