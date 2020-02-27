Вручили мошенникам деньги

18-го февраля поступило
сразу два заявления о мошеннических действиях с банковскими картами. 72-летнему
жителю Гатчины позвонил неизвестный, наплел что-то про банк, после чего
потерпевший, сам того не ведая, перевел мошеннику деньги в сумме 125 тысяч
рублей.
60-летней жительнице
Сусанино поступил телефонный звонок от «сотрудника банка». Звонивший сообщил,
что в ее «личном кабинете» производятся подозрительные операции. С целью
проверки и прекращения этой деятельности нужно указать номер банковской карты,
срок ее действия и продиктовать пароль из СМС. Женщина сообщила реквизиты карты
и пароль: с карты списалось более 35 тысяч рублей.
По фактам мошенничества и
кражи возбуждены уголовные дела.