Вручили мошенникам деньги

18-го февраля поступило сразу два заявления о мошеннических действиях с банковскими картами. 72-летнему жителю Гатчины позвонил неизвестный, наплел что-то про банк, после чего потерпевший, сам того не ведая, перевел мошеннику деньги в сумме 125 тысяч рублей.

60-летней жительнице Сусанино поступил телефонный звонок от «сотрудника банка». Звонивший сообщил, что в ее «личном кабинете» производятся подозрительные операции. С целью проверки и прекращения этой деятельности нужно указать номер банковской карты, срок ее действия и продиктовать пароль из СМС. Женщина сообщила реквизиты карты и пароль: с карты списалось более 35 тысяч рублей.

По фактам мошенничества и кражи возбуждены уголовные дела.