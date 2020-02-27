Вручили мошенникам деньги

Вручили мошенникам деньги

В гатчинскую полицию продолжают поступать заявления от владельцев банковских карт, пострадавших от козней виртуальных мошенников. Каждый потерпевший, поверив липовому сотруднику банка, самостоятельно и добровольно произвел некие действия, после чего произошло списание денег.

Рубрики : Криминал     27 Feb 2020

18-го февраля поступило сразу два заявления о мошеннических действиях с банковскими картами. 72-летнему жителю Гатчины позвонил неизвестный, наплел что-то про банк, после чего потерпевший, сам того не ведая, перевел мошеннику деньги в сумме 125 тысяч рублей.

60-летней жительнице Сусанино поступил телефонный звонок от «сотрудника банка». Звонивший сообщил, что в ее «личном кабинете» производятся подозрительные операции. С целью проверки и прекращения этой деятельности нужно указать номер банковской карты, срок ее действия и продиктовать пароль из СМС. Женщина сообщила реквизиты карты и пароль: с карты списалось более 35 тысяч рублей.

По фактам мошенничества и кражи возбуждены уголовные дела.

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