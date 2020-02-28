Должники выплатили 189 миллионов рублей

В 2019 году в Управлении всего на исполнении находилось 458 тысяч исполнительных документов о взыскании административных штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Для сравнения, в 2018 году на исполнении находилось 219,5 тысяч исполнительных производств указанной категории.

В течение 2019 года на исполнение поступило 388 930 исполнительных документов, в 2018 году таких документов поступило 154,6 тысяч. Таким образом, наблюдается увеличение количества поступивших документов в 2,5 раза.

В результате принятых в 2019 году судебными приставами мер принудительного исполнения, должники по 253 тысячам исполнительным производствам уплатили 189,5 миллионов рублей задолженности по штрафам за правонарушения в области дорожного движения (в 2018 году – по 121 тысячи исполнительных производств на сумму 102 миллиона рублей).

Напоминаем, что на официальном сайте Управления http://r47.fssprus.ru действует «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так и юридических лицах. Система даёт должнику возможность расплатиться, не отходя от компьютера, при помощи платёжных систем, или распечатать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами и оплатить её более привычным способом – через кассу.

Необходимую информацию по исполнительным производствам граждане могут получить также посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, электронного сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства».