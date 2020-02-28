Область возвращает престиж профессии учителя

Эффективная работа с педагогическими кадрами является приоритетным направлением развития системы образования Ленинградской области, — отметил выступая сегодня на заседании областного правительства председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов.

В регионе реализуется комплекс мероприятий, направленный на достижение результатов, определенных федеральным проектом «Учитель будущего».

Для молодых специалистов, приходящих на работу в систему образования, предусмотрен пакет мер социальной поддержки — это и денежные выплаты в течение 3 первых лет работы, и обеспечение жильем, и льготная ипотека. В настоящее время размер выплат составляет 15 тыс. рублей — подъемные, 56,5 тыс. рублей – ежегодная выплата молодым специалистам в течение трех лет (всего 168 тыс. рублей).

Общее количество работников системы образования Ленинградской области — почти 45 тыс. человек. Средний возраст педагогов составляет 42 года.