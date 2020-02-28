Область возвращает престиж профессии учителя

Эффективная работа с
педагогическими кадрами является приоритетным направлением развития системы
образования Ленинградской области, — отметил выступая сегодня на заседании
областного правительства председатель комитета общего и профессионального
образования региона Сергей Тарасов.
В регионе реализуется
комплекс мероприятий, направленный на достижение результатов, определенных
федеральным проектом «Учитель будущего».
Для молодых специалистов,
приходящих на работу в систему образования, предусмотрен пакет мер социальной
поддержки — это и денежные выплаты в течение 3 первых лет работы, и обеспечение
жильем, и льготная ипотека. В настоящее время размер выплат составляет 15 тыс.
рублей — подъемные, 56,5 тыс. рублей – ежегодная выплата молодым специалистам в
течение трех лет (всего 168 тыс. рублей).
Общее количество
работников системы образования
Ленинградской области — почти 45 тыс. человек. Средний возраст педагогов
составляет 42 года.