Плановые отключения электроэнергии

29 февраля с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Терволово

1 марта с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Терволово

2 марта с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Слудицы, ул. Вокзальная

2 марта 09.00- 15.00

Таицкое ГП: п. Тайцы

ул. Капитана Желтого д. 1-12; ул. Комсомольская д. 17-31; ул. Колхозная д. 2-7А; пер. Калинина д. 1-10

3 марта 10.00 – 17.00

г. Коммунар

ул. Антропшинская д. 117-165, 176-236, 219-289,280-328, 31-73, 32-64,213 б.

2 марта с 21.00 до 3 марта 24.00 (дважды на 30 мин)

Пудомягское СП:

д. Покровская, д. Гамболово

2 марта с 21.00 до 3 марта 24.00 (дважды на 30 мин)

г. Коммунар (частный сектор)

ул. Антропшинская д. 75-115, 64-174