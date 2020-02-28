Плановые отключения электроэнергии

Плановые отключения электроэнергии

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет Вас, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     28 Feb 2020

29 февраля с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Терволово   

 

1 марта с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Терволово            

 

 

2 марта с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Слудицы, ул. Вокзальная    

 

2 марта 09.00- 15.00

Таицкое ГП: п. Тайцы

ул. Капитана Желтого д. 1-12; ул. Комсомольская д. 17-31; ул. Колхозная д. 2-7А; пер. Калинина д. 1-10

 

3 марта 10.00 – 17.00

г. Коммунар

ул. Антропшинская д. 117-165, 176-236, 219-289,280-328, 31-73, 32-64,213 б.

 

2 марта с 21.00 до 3 марта 24.00 (дважды на 30 мин)

Пудомягское СП:

д. Покровская, д. Гамболово

 

2 марта с 21.00 до 3 марта 24.00 (дважды на 30 мин)

г. Коммунар (частный сектор)

ул. Антропшинская д. 75-115, 64-174

 

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