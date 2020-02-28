Плановые отключения электроэнергии

29 февраля с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы, д. Терволово
1 марта с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы, д.
Терволово
2 марта с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Слудицы, ул. Вокзальная
2 марта 09.00- 15.00
Таицкое ГП: п. Тайцы
ул. Капитана Желтого д. 1-12; ул.
Комсомольская д. 17-31; ул. Колхозная д. 2-7А; пер. Калинина д. 1-10
3 марта 10.00 – 17.00
г. Коммунар
ул. Антропшинская д. 117-165, 176-236,
219-289,280-328, 31-73, 32-64,213 б.
2 марта с 21.00 до 3 марта 24.00 (дважды
на 30 мин)
Пудомягское СП:
д. Покровская, д. Гамболово
2 марта с 21.00 до 3 марта 24.00 (дважды
на 30 мин)
г. Коммунар (частный сектор)
ул. Антропшинская д. 75-115, 64-174