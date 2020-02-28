Три бронзы «Росича»

На соревнованиях отличился Владислав Шарангия, который завоевал бронзу в категории 46 кг.

Еще две бронзы клубу принесли Алена Синева и Сергей Шайтан, выступавшие на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет «Легенды Петербургского Дзюдо».