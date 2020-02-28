Три бронзы «Росича»

В воскресенье, 23 февраля, Дружногорский физкультурно-спортивный центр «Росич» делегировал своих спортсменов для участия в Первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.
Рубрики :
Спорт
28 Feb 2020
На соревнованиях отличился Владислав
Шарангия, который завоевал бронзу в категории 46 кг.
Еще две бронзы клубу принесли Алена Синева
и Сергей Шайтан, выступавшие на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди
юниоров и юниорок до 23 лет «Легенды Петербургского Дзюдо».
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.