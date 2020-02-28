Три бронзы «Росича»

Три бронзы «Росича»

В воскресенье, 23 февраля, Дружногорский физкультурно-спортивный центр «Росич» делегировал своих спортсменов для участия в Первенстве Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

Рубрики : Спорт     28 Feb 2020

На соревнованиях отличился Владислав Шарангия, который завоевал бронзу в категории 46 кг.

Еще две бронзы клубу принесли Алена Синева и Сергей Шайтан, выступавшие на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет «Легенды Петербургского Дзюдо».

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