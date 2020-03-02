Полные карманы разноцветного порошка

18-го февраля, после
полуночи, в Коммунаре, в гараже КАС-2 в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники Коммунарского отдела полиции задержали 34-летнего Сергея
Е., местного жителя, не работающего, ранее судимого. В одном кармане джинсов у
него нашли пакетик с порошком светло-зеленого цвета. В другом кармане джинсов
лежал сверток с бежевым порошком.
Порошки изъяли и
направили на исследование. По словам задержанного, вещества являются
наркотическими – это «соль» и амфетамин. Действительно, согласно справке
экспертов, один порошок – N-метилэфедрон, а другой – амфетамин.
В отношении гражданина Е.
возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ: покушение на сбыт
наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере. Сбытчик
помещен в изолятор временного содержания.