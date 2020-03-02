Полные карманы разноцветного порошка

Полные карманы разноцветного порошка

В Коммунаре задержали наркосбытчика, приготовившего для реализации запас амфетамина и «соли».

Рубрики : Криминал     02 Mar 2020

18-го февраля, после полуночи, в Коммунаре, в гараже КАС-2 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Коммунарского отдела полиции задержали 34-летнего Сергея Е., местного жителя, не работающего, ранее судимого. В одном кармане джинсов у него нашли пакетик с порошком светло-зеленого цвета. В другом кармане джинсов лежал сверток с бежевым порошком.

Порошки изъяли и направили на исследование. По словам задержанного, вещества являются наркотическими – это «соль» и амфетамин. Действительно, согласно справке экспертов, один порошок – N-метилэфедрон, а другой – амфетамин.

В отношении гражданина Е. возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ: покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере. Сбытчик помещен в изолятор временного содержания.

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