4 марта в Гатчине отключат холодную воду

4 марта в Гатчине отключат холодную воду

Завтра в Гатчине отключат холодную воду.

Рубрики : ЖКХ     03 Mar 2020

        МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе, 4 марта с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

 Гатчина, ул. Урицкого 14,16,16А,24Б

 

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