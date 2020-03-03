4 марта в Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе, 4 марта с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

Гатчина, ул. Урицкого 14,16,16А,24Б