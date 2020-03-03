4 марта в Гатчине отключат холодную воду

МУП
«Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе,
4 марта с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по
следующим адресам:
Завтра в Гатчине отключат холодную воду.
МУП
«Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе,
4 марта с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по
следующим адресам:
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