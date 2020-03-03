Где завтра отключат свет?

Где завтра отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     03 Mar 2020

4 марта 09.00- 16.00

Пудостьское СП

Мыза-Ивановка,

 

09:30-18:00

д. Лайдузи          

АО п\ф "Скворицы"

Экопетробалт     

п. Терволово

 

4 марта 09:00 - 16:00

Веревское СП

Пегелево, Кирлово, Торфопредприятие, сад-во "Мостовик", сад-во "Лесное", сад-во "Тайцы", сад-во "Тритон", сад-во "Ольха", сад-во "Тайга", сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец"  

4 марта 09:00 - 17:00

ДНП "Хочу дом в лесу"         

 

4 марта 10:00 - 15:00

Дружногорское СП

Лязево, Изора, Протасовка             

 

4 марта 10:00 - 16:00

Сясьскелевское СП

Вохоново

 

4 марта 10:00 - 16:00

Елизаветинское СП

Колодези, Ознаково, Раболово                 

 

4 марта 10:00 - 17:00

Вырицкое ГП

Слудицы, ул.Вокзальная

 

4 марта 10:00 - 17:00

Сусанинское СП 

Кобралово Цветочная, Луговая, Полевая, Ленинградская, Учительская, Школьная, Садовая, Дачная, Сельская, Городская, пер. Дальний, Партизанская, Дорожная, Железнодорожная, Рощинская, Урожай-1, 2

 

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