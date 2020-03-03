Где завтра отключат свет?

4 марта 09.00- 16.00
Пудостьское СП
Мыза-Ивановка,
09:30-18:00
д. Лайдузи
АО п\ф "Скворицы"
Экопетробалт
п. Терволово
4 марта 09:00 - 16:00
Веревское СП
Пегелево, Кирлово,
Торфопредприятие, сад-во "Мостовик", сад-во "Лесное", сад-во
"Тайцы", сад-во "Тритон", сад-во "Ольха", сад-во
"Тайга", сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы",
СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец"
4 марта 09:00 - 17:00
ДНП "Хочу дом в
лесу"
4 марта 10:00 - 15:00
Дружногорское СП
Лязево, Изора, Протасовка
4 марта 10:00 - 16:00
Сясьскелевское СП
Вохоново
4 марта 10:00 - 16:00
Елизаветинское СП
Колодези, Ознаково, Раболово
4 марта 10:00 - 17:00
Вырицкое ГП
Слудицы, ул.Вокзальная
4 марта 10:00 - 17:00
Сусанинское СП
Кобралово Цветочная, Луговая, Полевая, Ленинградская,
Учительская, Школьная, Садовая, Дачная, Сельская, Городская, пер. Дальний,
Партизанская, Дорожная, Железнодорожная, Рощинская, Урожай-1, 2