В старину считалось, что обряды, проводимые в Масленицу, помогают Весне одолеть Зиму. Вот и на нашей Масленице народ Зиму провожал, да Весну встречал: дружно водили хороводы, пели песни, плясали, угощались блинами, состязались в забавах молодецких- «бой мешками» и «петушиные бои», тянули канат, а кто постарше, те и гирю поднимали.

Масленица 2020 года запомнится большим количеством участников конкурса силачей на поднятие гири. Конкурс «Гиря» среди взрослых и детей прошёл очень эмоционально и зрелищно. Впервые в конкурсе приняли участие девушки. Главными богатырями 2020 года стали: Василий Верещагин (гиря весом 24 кг, 51 раз), Анатолий Валаханович (гиря весом 24 кг, 50 раз), Николай Иванов (гиря весом 24 кг, 35 раз). Не перевелись богатыри на земле пудостьской! Поздравляем победителей от души!

Концертными номерами украсили праздник Евгения Витенко, ансамбль русской песни «Россияночка» и хореографический коллектив «Арабески».

Сытная ярмарка радовала горячими блинами, чаем и шашлыком. Народные умельцы украсили ярмарку авторскими работами: плетеные корзины, украшения из камня, вязание, вышивка и игрушки.

Гости ярмарки смогли прокатиться на именитых лошадях - артистках из кинофильмов «Тихий Дон» и «Иван Грозный». Лошади приехали в Пудость на Масленицу из конного клуба «Ландыш» (на базе конноспортивного клуба «Всадник» в д. Б. Рейзино).

Кульминацией праздника стало сожжение чучела.

Благодарим артистов и помощников праздника – участников Молодёжного совета при главе администрации Пудостьского сельского поселения под руководством Александры Исаковой.

Благодарим народных мастеров, умельцев за участие в ярмарке.

Виктория Розанцева, художественный руководитель Пудостьского КДЦ

Фото Валерия Захарова