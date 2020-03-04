Так кому же принадлежат общежития?

Речь идет об общежитиях, ранее принадлежавших ПИЯФ, расположенных в Гатчине на улице Гагарина, дома 10, 13, 19. Как указано в петиции, в этих домах до сих пор живут не только сотрудники ПИЯФ, но и бывшие сотрудники – пенсионеры, хотя дома строились как временное социальное жилье. Организация, в ведении которой находятся данные здания сегодня, якобы обложила жильцов непомерной платой за проживание и коммунальные услуги и таким образом пытается выселить сотрудников института и бывших сотрудников-пенсионеров, в т.ч. действуя через суд. Поэтому автор петиции просит председателя правительства РФ Михаила Мишустина изъять из-под управления НИЦ «Курчатовский институт» - ПЭКП эти дома и передать их под управление администрации Гатчинского района.

Мы попросили директора НИЦ «Курчатовский институт» - ПЭКП Даниила Карпиченко прокомментировать ситуацию.

- НИЦ «Курчатовский институт» - ПЭКП был образован на основании постановления президиума РАН 1995 путем выделения из состава Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) жилых домов, котельной и инженерных сооружений и зарегистрирован постановлением главы администрации города Гатчина от 15 марта 1996 года. Таким образом, управление этими зданиями уже 25 лет осуществлялось только нашей организацией. С октября 2017 года полномочия учредителя и собственника имущества предприятия от имени Российской Федерации осуществляет ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», а сами здания по-прежнему продолжают оставаться федеральной собственностью, закрепленной за тем же самым предприятием, просто изменившим наименование (ранее ПЭКП, в настоящий момент НИЦ «Курчатовский институт» - ПЭКП).

Я абсолютно обоснованно подтверждаю свои слова о том, что содержание общежитий до 2018 года являлось убыточным, поскольку начисляемая плата была установлена ниже фактической себестоимости и не индексировалась прежним руководством на протяжении многих лет по необъяснимым для нас причинам. Так, среднее начисление по одному трехэтажному кирпичному зданию со всеми коммунальными услугами составляло до 2018 года около 69 тысяч рублей в месяц (включая НДС). Было совершенно очевидно, что содержать за такие деньги здания невозможно, а учитывая то положение, в котором находилось в тот момент предприятие, это в принципе было противозаконно. Именно по этой причине после проведения финансового анализа мы начали устанавливать расценки, обеспечивающие безубыточное содержание данных зданий. Разумеется, данная мера сразу вызвала недовольство со стороны проживающих в общежитии граждан.

Попытки навести порядок во внутренних делах – как в упорядочивании информации о самих проживающих, так и в приведении размера платы к финансово обоснованной в начале 2018 года – вызвали у жильцов сильное недовольство. Мы неоднократно пытались наладить открытый диалог, но в процессе так называемого общения получали крайне агрессивную реакцию, в особенности, со стороны проживающих в здании № 10 по улице Гагарина. В частности, появилась масса жалоб во всевозможные инстанции: прокуратуру, администрацию города Гатчины, Жилнадзор и Роспотребнадзор и даже в адрес президента страны.

Тем не менее, хочу повторить, что наши действия можно охарактеризовать только одним словосочетанием: наведение порядка во вверенном имущественном комплексе. Эти действия не имеют ничего общего с беззаконием, о котором говорится в петиции. На февраль 2020 года в общежитиях в совокупности числится зарегистрированными менее 32% работников нашего предприятия и сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» -ПИЯФ! В то же время мы постоянно получаем заявки от НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ на размещение как сотрудников этого учреждения, так и гвардейцев Росгвардии, осуществляющих охрану режимного объекта. Как выяснилось, среди проживающих в зданиях общежитий есть люди, заселившиеся в них якобы как сотрудники ПИЯФ, в то же время по справкам самого института ядерной физики такие сотрудники не числятся и никогда не числились. Есть большое число сотрудников, которые давно не проживают в указанных зданиях, тем не менее, числятся в них как зарегистрированные. Для выселения таких граждан требуется решение суда. Некоторые, получив повестки, самостоятельно выписываются, т.к. давно располагают собственным жильем…

Кроме того, мы и сейчас продолжаем отчасти работать в убыток, поскольку МУП «Тепловые сети» тарифицируют тепло и ГВС для общежитий как для прочих (коммерческих) абонентов, в то время как мы начисляем плату по тарифам, как за жилые помещения по установленным ЛенРТК льготным расценкам. Данное противоречие сейчас также рассматривается в суде.

Желание передать общежития в муниципальную собственность понятно. Поскольку здания никогда не имели статус социального жилья, а всегда числились как ведомственные (для временного размещения сотрудников на период работы на предприятии, как это и отражено в ордерах), приватизация такого жилья невозможна. Тем не менее, при передаче общежитий в муниципальную собственность закон обязывает органы местного самоуправления заключить с жильцами договоры социального найма, после чего проживающие в комнатах граждане могут реализовать свое право приватизировать жилое помещение (при условии, что они не воспользовались им ранее). То есть, по сути, в петиции речь идет о завуалированной передаче федерального имущества в частную собственность. Кроме того, это требование неоднократно было отражено во всех жалобах, которые направлялись в ранее упомянутые мной инстанции.

Наша задача проста: навести внутренний порядок, подписать со всеми желающими законно проживать в наших зданиях договоры найма, как того требует закон, а также приступить к поэтапному ремонту зданий для создания современных комфортных условий проживания.