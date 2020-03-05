Конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»

Конкурс направлен на изучение истории своей семьи во время #ВОВ, укрепление связей между поколениями, развитие творческих способностей и повышение культуры письменной речи современного гражданина.
К участию в конкурсе приглашены граждане РФ в возрасте от 14 до 18 лет включительно.
Темы конкурсных работ:
- «Я смотрю на фронтовую фотографию» – тема предполагает анализ отдельной фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок;
- «Семейные реликвии – военные трофеи» – описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь;
- «Судьба семьи в истории страны» – комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям;
- «Треугольники с войны» – исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий.
Работы участников принимаются до 6 апреля по электронному адресу: pochtapobeda75@mail.ru.
Подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса размещены на официальном сайте: www.пмзсф.рф.
Контактное лицо: Мальфанова Юлия Сергеевна, тел.: 8(4862) 59-81-10; +7(910) 308-89-91.