Область готовится к посевной

Семенным картофелем область обеспечена на 137 % к потребности. Почти 70% из этого объема составляют оригинальные и элитные семена, по выращиванию которых область входит в тройку главных производителей в России.

К весеннему севу Ленинградская область на 100% обеспечена семенами яровых зерновых культур и на 99% семенами многолетних и однолетних трав.

Сейчас предприятия завершают переборку семенного картофеля и доработку семян зерновых и многолетних трав - чистку, сушку сортировку, проверку на всхожесть.

Под урожай 2020 года в Ленинградской области посеяно 9,109 тыс. га озимых зерновых культур (101% к 2019 году), вспахано зяби – 24,1 тыс. га, на поля вывезено 1 млн тонн органических удобрений, приобретено 1,523 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (148 % к 2019 году).