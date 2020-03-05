Область готовится к посевной

Семенным картофелем
область обеспечена на 137 % к потребности. Почти 70% из этого объема составляют
оригинальные и элитные семена, по выращиванию которых область входит в тройку
главных производителей в России.
К весеннему севу
Ленинградская область на 100% обеспечена семенами яровых зерновых культур и на
99% семенами многолетних и однолетних трав.
Сейчас предприятия
завершают переборку семенного картофеля и доработку семян зерновых и
многолетних трав - чистку, сушку сортировку, проверку на всхожесть.
Под урожай 2020 года в
Ленинградской области посеяно 9,109 тыс. га озимых зерновых культур (101% к
2019 году), вспахано зяби – 24,1 тыс. га, на поля вывезено 1 млн тонн органических
удобрений, приобретено 1,523 тыс. тонн действующего вещества минеральных
удобрений (148 % к 2019 году).