Для ветеранов – бесплатный проезд

Как
сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании,
право безденежного проезда в поездах пригородного сообщения распространяется
также на одного человека, сопровождающего ветерана или инвалида. Количество
поездок не ограничено.
Для
оформления безденежных билетов в кассе вокзала необходимо предъявить
удостоверение участника (ветерана) или инвалида Великой Отечественной войны. Сопровождающие
лица для оформления безденежного билета должны предоставить документ,
удостоверяющий личность.