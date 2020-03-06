Для ветеранов – бесплатный проезд

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, право безденежного проезда в поездах пригородного сообщения распространяется также на одного человека, сопровождающего ветерана или инвалида. Количество поездок не ограничено.

Для оформления безденежных билетов в кассе вокзала необходимо предъявить удостоверение участника (ветерана) или инвалида Великой Отечественной войны. Сопровождающие лица для оформления безденежного билета должны предоставить документ, удостоверяющий личность.