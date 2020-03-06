Для ветеранов – бесплатный проезд

Для ветеранов – бесплатный проезд

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с 1 марта по 31 декабря 2020 года могут бесплатно пользоваться пригородными электричками.

Рубрики : Общество     06 Mar 2020

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, право безденежного проезда в поездах пригородного сообщения распространяется также на одного человека, сопровождающего ветерана или инвалида. Количество поездок не ограничено.

Для оформления безденежных билетов в кассе вокзала необходимо предъявить удостоверение участника (ветерана) или инвалида Великой Отечественной войны. Сопровождающие лица для оформления безденежного билета должны предоставить документ, удостоверяющий личность.

 

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