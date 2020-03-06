Герой Никита Кондратович

Никита Кондратович работал на заводе «Арсенал» в Киеве, одновременно посещал городской аэроклуб. В октябре 1937 года юноша был зачислен в Одесскую военно-авиационную школу летчиков имени Полины Осипенко, после окончания которой, в декабре 1939 года, младшего лейтенанта Кондратовича направили служить в Гатчинский авиационный гарнизон Ленинградского военного округа, где он был зачислен в 63-й скоростной бомбардировочный авиационный полк.

В городе Гатчине молодой летчик встретил свою будущую супругу, медсестру Нину Матвеевну. В октябре 1940 года соединение было переброшено в Прибалтийский военный округ.

Лейтенант Никита Кондратович на фронте - с первого дня войны. Был командиром взвода, старшим летчиком 332-й отдельной авиационной эскадрильи ночных бомбардировщиков 18-й воздушной армии. Его боевая служба проходила на Северо-Западном, Брянском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинским фронтах.

«На первое задание вылетел весь полк. Краснозвездные самолеты нанесли бомбовой удар по живой силе и технике гитлеровцев у Таураге, – вспоминал ветеран. – Затем обрушили бомбы на вражеские переправы через Западную Двину, громили фашистов у города Острова, что на Псковщине, на дальних подступах к Ленинграду, под Таллинном и Старой Руссой. Бывало и так, что вылетали бомбить вражеские войска без сопровождения истребителей. В таких случаях вся надежда возлагалась на своих стрелков да на мастерство пилотов».

Тяжелым, неповоротливым бомбардировщикам трудно приходилось без прикрытия. Дважды получала смертельные раны машина Никиты Кондратовича. Один их таких случаев произошел 27 ноября 1943 года над станицей Апостолово, в окрестностях Днепропетровска.

«Мне была поставлена задача осветить цель, которую затем накроют остальные бомбардировщики. Уже на боевом курсе в левый мотор машины угодил снаряд вражеской зенитки. Я прилагал все усилия, чтобы дотянуть хотя бы до запасного аэродрома, который находился под Харьковом. Но машина не выдержала. Пришлось отдать команду членам экипажа: выбрасываться на парашютах. Правда, было это уже на территории, занятой нашими частями. Через неделю мы были снова в родном полку. Получили новый самолет и продолжали громить врага».

Во время службы на Брянском фронте летчик получил ранение и находился на лечении в госпитале. В 1942 году вступил в партию. Он участвовал в налетах на важные военные и промышленные объекты врага, бомбил крупные скопления войск противника на Курской дуге и на Лютежском плацдарме под Киевом, летал над Севастополем и Будапештом, под огнем зенитной артиллерии экипаж летчика Кондратовича бомбил фашистское логово в Берлине.

«В ночь на 25 сентября экипаж командира звена Кондратовича зажег железнодорожный эшелон и склад с горючим на станции Ч. Пламя перекинулась на пакгаузы, которые сгорели. Это подтвердили экипажи Мокрякова, Сазонова и Морозова», – сообщалась в 1944 году в газете «Сталинские крылья».

Боевые заслуги бесстрашного летчика были отмечены высшими наградами Родины. 20 мая 1944 года командир 20-го гвардейского авиационного полка, капитан Кондратович был награжден орденом Александра Невского. В описании подвига в «Наградном листе» сообщалась:

«В действующей Красной армии с 22.06.1941 г. Летает в составе экипажа: штурмана звена гвардии капитана Насипова, воздушного стрелка-радиста Горбас. За время Отечественной войны совершил 276 боевых вылетов ночью, 31 боевой вылет днем. В системе АДД совершил 34 боевых вылета ночью, днем не летал…

Все боевые задания выполняет только успешно. Не бывало случаев возврата с невыполнением боевых заданий. Летает днем и ночью в любых метеоусловиях. Среди всего личного состава полка и командования пользуется заслуженным боевым авторитетом. Постоянно повышает свои знания и передает подчиненным. Проводит большую работу по вводу в строй молодых летчиков. Материальную часть самолета Ил-4 и мотора М88Б знает отлично. В выполнении боевых задач проявляет большую настойчивость, решительность и находчивость. В бою не знает страха. Своим личным примером показывает образцы мужества, стойкости и героизма с врагами Родины».

Всего в годы войны Никита Кондратович совершил 318 боевых вылетов, его экипаж уничтожил, по официальным данным: 4 самолета противника; 4 железнодорожных состава с живой силой и техникой; 5 автоцистерн, 3 железнодорожные цистерны и 26 автомашин; 6 складов с боеприпасами и 6 складов ГСМ; в четырех местах повредил вражеский аэродром и в пяти местах железнодорожное полотно; разрушил 20 строений; уничтожил одну точку ЗКП, железнодорожный мост и электростанцию; вызвал 15 очагов пожара.

За годы войны Н.У. Кондратович освоил 15 типов самолетов новых модификаций. Победу он встретил в небе над поверженным Берлином.

Воздушный асс был награжден орденами Боевого Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (дважды), орденом Ленина, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими.

В 15 мая 1946 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны майор Кондратович продолжал службу в Военно-воздушных силах, перейдя с боевых самолетов на самолеты ЛИ-2, ПО-2 в транспортную авиацию. Последним местом его службы был Приволжский военный округ.

В 1954 году по состоянию здоровья он вышел в отставку и поселился в поселке Сиверский. С 1962 года Никита Ульянович работал завхозом, инструктором по транспорту в Сиверском торге, с 1972 года – заместителем начальника Сиверской пожарной части по профилактике, занимался общественной работой. Персональный пенсионер союзного значения. Похоронен ветеран на Новодружносельском кладбище в поселке Сиверский.



