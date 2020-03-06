Всё дело в мехе

Людмила и Александра Власенко уже много лет трудятся в ателье «Манто» в самом центре города, а началось все, как это часто бывает, с желания одной девочки быть, как мама…

Людмила Георгиевна Власенко вспоминает, что в закрытом военном городке Челябинск-40, где она жила с родителями, работы для женщин особой не было, поэтому ее мама занималась пошивом одежды. Основой для выкроек у нее служили рижские журналы мод и книги по кройке, шитью и конструированию, изданные в 1950-х годах.

- Она использовала красивые крепдешиновые ткани, а я с восхищением наблюдала. Ее книги до сих пор можно смело применять в работе, благодаря их классическому подходу к выкройке. Модное – это хорошо забытое старое с добавлением новых элементов, - рассказывает Людмила Георгиевна.

Через несколько лет семья переехала в город Курган. Во время летних каникул в школе Людмила Георгиевна оставалась дома и шила себе одежду.

- Мама приходила вечером с работы, а у меня уже новое платье готово. Наша соседка работала швеей и часто говорила моей маме, что у меня талант, но тогда в моде было радиоприборостроение, - рассказала она.

Людмила Георгиевна получила соответствующее образование в Санкт-Петербурге и четыре года проработала в научно-исследовательском институте телевидения в Красном Селе. Несмотря на то, что работа была интересной, а коллектив – дружным, в мыслях она постоянно возвращалась к пошиву одежды.

В результате, в 1977 году Людмила Георгиевна устроилась приемщицей в ателье по пошиву мужской и женской одежды на улице Карла Маркса в Гатчине и отправилась учиться на курсы по изготовлению меховых головных уборов.

- На швейном предприятии «Элегант» открывала цех по пошиву меховых головных уборов в качестве бригадира, где кроме меня трудились еще 14 человек, и все были загружены работой, благодаря востребованности изделий, - рассказывает Людмила Георгиевна.

Через несколько лет она открыла ателье «Манто» на улице Карла Маркса. Окончила курсы по пошиву шуб, сменила несколько напарников. Сегодня в ателье трудятся трое, включая дочь Людмилы Георгиевны – Александру.

- Я помню маму, когда она работала в «Элеганте», и ее коллег – они всегда были элегантно и очень нарядно одеты. Они умели собственными руками создавать красивые вещи, как для себя, так и для клиентов, которые были им очень благодарны. Это была не просто работа, а создание «красоты», благодаря чему заказчики расцветали и выглядели совершенно иначе. Мне всегда казалось, что это самая приятная, с эмоциональной точки зрения, профессия, - рассказывает Александра.

Бабушка научила маленькую Сашу шить наряды для кукол. Все Барби в ее коллекции щеголяли в красивых нарядах. Как сказала Александра, сомнений в выборе будущей профессии у нее не было. Она окончила швейное училище – Лицей моды, расположенный на той же улице, где трудилась мама, а затем Гатчинский филиал Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. В 2005 году пришла работать в ателье «Манто».

Сначала Александра шила на заказ пальто, платья и другие предметы одежды. Затем окончила Скорняжную школу Михаэля Хассе в Санкт-Петербурге, которая сегодня является Европейской школой мехового дизайна и скорняжного мастерства.

- Мех всегда был мне ближе. Это очень притягательный материал, с которым можно очень по-разному работать, особенно сегодня. Раньше мех выделывали так, что кожевая ткань была очень плотной. Шубы были тяжелыми и практически стояли колом на человеке. Сегодня мех изменился: стал мягким, струящимся, почти невесомым, и с ним можно делать все, что угодно клиенту, - говорит Александра.

Сегодня среди клиентов «Манто» много заказчиков, как новых, так и верных меховому ателье более 20 лет. При этом, меховые мастерицы нигде активно не рекламируют свои услуги, так как на отсутствие заказов жаловаться никогда не приходилось.

- Большая часть новых заказчиков приходят к нам благодаря отзывам других наших клиентов. Плохого мастера никто не будет советовать. Гатчинский район – не большой по площади, а мы дорожим своей репутацией, поэтому делаем всю работу качественно. Некоторые наши клиенты уже переехали в другие города и регионы, но продолжают приезжать к нам за новой шубкой или пальто. Я люблю сарафанное радио – оно самое честное, - говорит Людмила Георгиевна.

Ателье «Манто» - это отличный пример стабильного бизнеса в Гатчинском районе и всей Ленинградской области, залог которого – высочайшее качество, отточенное долговременной репутацией, трудолюбием и личной ответственностью.

Учитывая постоянно меняющиеся модные тенденции и вечные споры зоозащитников, мы решили задать хозяйкам ателье «Манто» несколько актуальных вопросов.

- Сегодня многие именитые дизайнеры отказались от использования натурального меха в пользу искусственного. Как вы к этому относитесь? Это сказывается на вашем бизнесе?

- Это уже не первый раз, когда маркетологи крупных компаний пытаются внедрить эко-мех, особенно в России. Рекламные ролики говорят о бережном отношении к планете и животным. При этом, никто не рассказывает о том, что в большинстве своем, так называемые, шубы «чебурашки» из искусственного меха изготавливают с использованием пластика и большого количества клея. За время носки одной натуральной шубы, которая при надлежащем уходе может прослужить долго, можно купить несколько искусственных шуб, которые очень быстро теряют свой внешний вид. При производстве натуральной шубы не выделяется токсинов, производство «чебурашек» наносит вред окружающей среде. Кроме того, натуральная шуба – биоразлагаемая, искусственная – нет. Лучше одна хорошая норка, чем десять искусственных шуб.

- Можно ли назвать ваш бизнес сезонным?

- Нет. Наши постоянные клиенты знают, что шить новую шубу лучше летом, чтобы в начале зимы случайно не обнаружить, что старая шуба порвана, мала или просто разонравилась. Весной или летом можно спокойно и не торопясь выбрать материал, цвет, определиться с конечной стоимостью изделия. У мастеров больше времени, чтобы уделить каждому заказчику, и сделать все в лучшем виде.

- Что лучше: купить шубу в магазине или сшить по индивидуальному заказу?

- Это один из самых часто задаваемых вопросов. Все зависит от финансовых возможностей человека и желания. Если сравнивать качество шуб в популярных меховых магазинах, то лучше заказать изделие в ателье. Мы не торгуем мехами и работаем напрямую с базами, у нас нет больших наценок. Мы шьем изделия по индивидуальным меркам заказчика и в процессе работы можем вносить коррективы. Кроме того, все изделия, которые мы шьем, разные, и вы не встретите две одинаковые шубы.

- Из чего складывается цена на шубу, сшитую по индивидуальному заказу?

- Сегодня, благодаря разнообразию меха, можно отталкиваться от бюджета и в любой ценовой категории сделать уникальную вещь. У нас не бывает скидок, но у нас честные цены.

- Какой самый необычный заказ, который вы выполняли?

- Учитывая, что мы привыкли к невероятной фантазии наших клиентов, больше всего нас поразили стельки из соболя в подарок мужчине.

- Расскажите, как вы повышаете свою квалификацию?

- К сожалению, в России сегодня ни одно учебное заведение не готовит скорняков и меховщиков с «нуля». Есть только курсы повышения квалификации. К нам просились на работу подмастерья, но не каждый готов тратить около пяти лет, чтобы овладеть основами работы с мехом, и еще много лет, чтобы постоянно совершенствовать свои знания. Необходимо понимать, что стать хорошим меховщиком – это долго, дорого и нужно много терпения.

Что касается нас, то мы обслуживаем не только женщин, привыкших к классике, но и молодых девушек, которым мы должны предложить что-то современное и быть с ними на одной волне. Для этого постоянно посещаем выставки, лекции, изучаем модные тенденции, в интернете смотрим показы известных дизайнеров, как российских, так и европейских.

Кстати, возвращаясь к вопросу эко-меха, можем с уверенностью сказать, что европейцы не отказались от натурального меха. Так, во Франции предпочитают соболей, а этот мех является самым дорогим в мире. Разнообразный мех присутствует во многих новых коллекциях. Все дело в пропаганде и «моде» на отказ от натурального меха.

- Что будет модно в следующем «меховом» сезоне?

- Цветной мех не сдает свои позиции. Несколько лет назад в моду ворвались неоновые цвета – зеленые, желтые, розовые. Сегодня клиентки все чаще отдают предпочтение приглушенным оттенкам – темно-синему, бордовому, темно-зеленому.

Очень модно сегодня шить шубы в технике меховой инкрустации и интарсии. Инкрустация или мозаика – это способ соединения фрагментов разноцветного меха, которые собираются для получения своеобразного узора. Чем сложнее композиция, тем сложнее становится процесс его изготовления. Более сложные формы инкрустации называют интарсией. Методом интарсии можно воссоздать из меха целые картины и сложнейшие узоры.

Вы можете создать на своей шубе не просто узор, но и изображение любимого животного, фото человека и даже строчки из любимого стихотворения. Это очень сложная работа, требующая соответствующего опыта и умения «чувствовать» мех.

Также модно сочетать в одном изделии разные виды меха – пушистый, гладкий, цветной, разноцветный и добавлять в изделие разные ткани и кожу.

В преддверии самого красивого праздника – Международного женского дня 8 марта Людмила Георгиевна и Александра Власенко желают всем жительницам Гатчины и Гатчинского района счастья, хорошего настроения, удачи, как можно больше позитива в ежедневной жизни и, конечно же, желания и возможности побаловать себя новой шубкой.

Ателье «Манто» ждет вас по адресу: Гатчина, ул. К. Маркса, 23, телефон: +7 (906) 269-07-33.