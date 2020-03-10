Командный кубок у новосветских гиревиков

Команда «Новый Свет»
соревновалась с юношескими командами Санкт-Петербургского технического
колледжа, Санкт-Петербургского морского колледжа, ДЮСШ Олимпийского резерва им.
Краевского, клуба «Большой Куш», командами Тосненского района и Волгограда.
Первые места в возрастной
группе «юноши» по программе «двоеборье» в своих весовых категориях заняли: с
двумя гирями весом 24 кг Владимир Порфирьев 2004 года рождения и Александр
Трегубов 2003 года рождения. Оба бойца перевыполнили нормативы первого спортивного
разряда для своих весовых категорий. Это самые серьезные результаты команды.
Особо отличился Артем
Савченко 2004 года рождения, выступивший с гирями весом 16 кг по программе
«двоеборье». Он занял второе место в своей весовой категории и впервые набрал
сумму двоеборья, достаточную для присвоения третьего юношеского разряда. С
такими же гирями первые места заняли Алексей Кузнецов 2005 года рождения и
Павел Лопаков 2004 года рождения; с гирями 12 кг – Иван Иванов 2007 года
рождения; с гирями 4 кг - Федор Хямялайнен.
Девушки в своих весовых
категориях, соревнуясь в упражнении «рывок» с гирями весом 12 кг, показали
следующие результаты: 2 место – Дарья Иванова 2006 года рождения (144 подъема)
и Милана Алексеева 2008 года рождения (65 подъемов), 3 место - Анастасия
Грибкова 2007 года рождения (56 подъемов).
Команда «Новый Свет»
Новосветского сельского поселения заняла первое место в командном зачете. К
победе ее привел тренерский коллектив – Игорь Солодов, Николай Соболев, Борис
Разбегаев и Виталий Логинов. Спортсмены благодарят администрацию Новосветского
поселения за поддержку и помощь с транспортом.