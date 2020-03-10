За жизнь без наркотиков

С 16 по 27 марта жители региона могут рассказать о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах, случаях распространения, хранения и потребления наркотиков по специально выделенному на период проведения акции телефону горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8(812) 573-79-96.

Главная цель акции — привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-розыскной информации.