За жизнь без наркотиков

За жизнь без наркотиков

В Ленинградской области начинается первый этап общероссийской про-филактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Рубрики : Правопорядок     10 Mar 2020

С 16 по 27 марта жители региона могут рассказать о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах, случаях распространения, хранения и потребления наркотиков по специально выделенному на период проведения акции телефону горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8(812) 573-79-96.

Главная цель акции — привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-розыскной информации.

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