За жизнь без наркотиков

С 16 по 27 марта жители
региона могут рассказать о фактах, связанных с нарушением законодательства о
наркотических средствах, случаях распространения, хранения и потребления
наркотиков по специально выделенному на период проведения акции телефону
горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8(812)
573-79-96.
Главная цель акции —
привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту
наркотических и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-розыскной
информации.