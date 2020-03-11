Герой России высказался в поддержку поправок в Конституции «о защите человеческого труда»

Не секрет, что в действующей Конституции нет ни
слова об уважении, о защите человеческого труда. Поправки в статьи 75, 75.1,
114 в корне меняют дело.
-
Я горячо поддерживаю поправки в Конституции и все начинания нашего Президента.
Я не политик, но уверен, что нововведения способны изменить как жизнь
государства в лучшую сторону, так и жизнь каждого россиянина, - отметил Леонид
Саплицкий. - Но должен отметить, что улучшения в жизни зависят не только от
Конституции, но и от нас самих. Только если каждый человек будет честно
работать, правильно воспитывать своих детей, возможны улучшения. А основной
закон государства поможет нам в этом.
Леонид
Саплицкий начинал трудовую деятельность в 90-е годы и потому с уверенностью говорит,
что многое с тех пор изменилось в лучшую сторону. Появилась идеология,
искренний патриотизм.
-
Это говорит о том, что Россия не топчется на месте, а двигается в правильном
направлении, - отметил он.
Завтра,
12 марта, изменения в Основном законе страны будут обсуждать на заседании
Законодательного собрания Ленинградской области. Всенародное голосование по
поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.