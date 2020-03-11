Герой России высказался в поддержку поправок в Конституции «о защите человеческого труда»

Не секрет, что в действующей Конституции нет ни слова об уважении, о защите человеческого труда. Поправки в статьи 75, 75.1, 114 в корне меняют дело.

- Я горячо поддерживаю поправки в Конституции и все начинания нашего Президента. Я не политик, но уверен, что нововведения способны изменить как жизнь государства в лучшую сторону, так и жизнь каждого россиянина, - отметил Леонид Саплицкий. - Но должен отметить, что улучшения в жизни зависят не только от Конституции, но и от нас самих. Только если каждый человек будет честно работать, правильно воспитывать своих детей, возможны улучшения. А основной закон государства поможет нам в этом.

Леонид Саплицкий начинал трудовую деятельность в 90-е годы и потому с уверенностью говорит, что многое с тех пор изменилось в лучшую сторону. Появилась идеология, искренний патриотизм.

- Это говорит о том, что Россия не топчется на месте, а двигается в правильном направлении, - отметил он.

Завтра, 12 марта, изменения в Основном законе страны будут обсуждать на заседании Законодательного собрания Ленинградской области. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.