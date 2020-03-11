Новые технологии переработки мусора – Латвия поделится опытом с 47-м регионом

Новые технологии переработки мусора – Латвия поделится опытом с 47-м регионом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с латвийским Послом рассказал, что регион заинтересован в появлении современных мусороперерабатывающих предприятий.

Рубрики : Экология     11 Mar 2020

«Мы сейчас много дискутируем с Петербургом, как утилизировать мусор. Коллеги хотят старый метод использовать, а мы - за новые технологии. Пока есть такая возможность, хочу попросить, чтобы областная делегация прибыла к вам и изучила технологии переработки мусора. Нам интересно все: сколько мусора образуется в квартирах, сколько доходит до финальной точки. Рабочий визит, связанный с мусорными технологиями, должен быть коротким, но продуктивным», – сказал Александр Юрьевич.

Члены латвийской делегации поддержали предложение губернатора, пообещав поделиться своими последними разработками в этом вопросе, некоторые из них уже даже применяются в Калифорнии, сообщает Online47.

Они также добавили, что в Латвии вопрос переработки мусора решен пока не полностью, но люди готовы сортировать мусор, если снизится плата.

Фото: Валентин Илюшин/Online47

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