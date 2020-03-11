Новые технологии переработки мусора – Латвия поделится опытом с 47-м регионом

«Мы сейчас много дискутируем
с Петербургом, как утилизировать мусор. Коллеги хотят старый метод
использовать, а мы - за новые технологии. Пока есть такая возможность, хочу
попросить, чтобы областная делегация прибыла к вам и изучила технологии
переработки мусора. Нам интересно все: сколько мусора образуется в квартирах,
сколько доходит до финальной точки. Рабочий визит, связанный с мусорными
технологиями, должен быть коротким, но продуктивным», – сказал Александр
Юрьевич.
Члены латвийской
делегации поддержали предложение губернатора, пообещав поделиться своими
последними разработками в этом вопросе, некоторые из них уже даже применяются в
Калифорнии, сообщает Online47.
Они также добавили, что в
Латвии вопрос переработки мусора решен пока не полностью, но люди готовы
сортировать мусор, если снизится плата.
Фото: Валентин
Илюшин/Online47