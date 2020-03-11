Воспитаем патриотов!

Воспитание чувства
патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким
людям, детскому саду, родному городу и родной стране играет огромную роль в
становлении личности ребенка. Желая вырастить из своих воспитанников истинных
патриотов страны, воспитатели решили провести игровой квест «Люби и знай свой
край». Под чутким руководством опытных педагогов дети познакомились с такими
понятиями как «герб» и «флаг», узнали о предназначении и символике гербов
родного сельского поселения, Гатчины, Ленинградской области и России. Вместе со
своими семьями ребята отправились на поиски этих символов власти в реальной жизни.
Вторым этапом квеста было
знакомство с историей родного края. При поддержке школьного краеведческого
музея «Мельница» ребята узнали, «откуда быть пошла» земля Веревская, почему у
деревни такое название, и какие названия она носила раньше. Познакомились с
основными промыслами, предметами быта, обычаями и играми родного края.
Конечно, ни один квест не
обходится без каверзных загадок и таинственных маршрутов, и более идеального
места, чем Гатчинский район, для таких приключений просто не найти. Чего только
стоило побывать в самом настоящем подземелье или отыскать инициалы «ЛАВ» в
башне Инка!
Вот что написали о квесте
родители в книге отзывов: «В постоянной суете мы часто забываем рассказывать
ребёнку о том, что нас окружает, о тех вещах, которые нам самим кажутся
простыми и естественными. Ну сколько раз, пробегая мимо здания администрации,
мы видим герб или флаг, но ведь никогда даже в голову не приходило рассказать
своему дошколенку, почему орёл двуглавый, и чего это он, собственно, «расселся»
именно на этом доме. А о том, что от Варшавского вокзала до дворца раньше вела
единственная в России подвесная железная дорога, я и сама, к своему стыду,
услышала впервые…»
По словам кураторов проекта Александры
Николаевны Цветковой и Ирины Юрьевны Васильевой, «все наши дети знают название
родного сельского поселения, многие называют домашний адрес, c увлечением
рассматривают фотографии родных мест, делятся впечатлениями. Но, беседуя с
ними, мы убедились в том, что знаний об истории края и его достопримечательностях
катастрофически мало. В современном мире каждый стремится смотреть только в
будущее, расти и развиваться семимильными шагами, но иногда, чтобы сделать
большой шаг вперёд, просто необходимо оглянуться назад, вспомнить, кто мы и
откуда, почувствовать крепкие корни, которые есть у каждого, кто знаком со
своей историей. И это касается не только взрослых, но и, в первую очередь,
детей. Для этого и был разработан наш проект».
Татьяна Ершова, заместитель
директора Веревской школы