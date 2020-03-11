Воспитаем патриотов!

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, детскому саду, родному городу и родной стране играет огромную роль в становлении личности ребенка. Желая вырастить из своих воспитанников истинных патриотов страны, воспитатели решили провести игровой квест «Люби и знай свой край». Под чутким руководством опытных педагогов дети познакомились с такими понятиями как «герб» и «флаг», узнали о предназначении и символике гербов родного сельского поселения, Гатчины, Ленинградской области и России. Вместе со своими семьями ребята отправились на поиски этих символов власти в реальной жизни.

Вторым этапом квеста было знакомство с историей родного края. При поддержке школьного краеведческого музея «Мельница» ребята узнали, «откуда быть пошла» земля Веревская, почему у деревни такое название, и какие названия она носила раньше. Познакомились с основными промыслами, предметами быта, обычаями и играми родного края.

Конечно, ни один квест не обходится без каверзных загадок и таинственных маршрутов, и более идеального места, чем Гатчинский район, для таких приключений просто не найти. Чего только стоило побывать в самом настоящем подземелье или отыскать инициалы «ЛАВ» в башне Инка!

Вот что написали о квесте родители в книге отзывов: «В постоянной суете мы часто забываем рассказывать ребёнку о том, что нас окружает, о тех вещах, которые нам самим кажутся простыми и естественными. Ну сколько раз, пробегая мимо здания администрации, мы видим герб или флаг, но ведь никогда даже в голову не приходило рассказать своему дошколенку, почему орёл двуглавый, и чего это он, собственно, «расселся» именно на этом доме. А о том, что от Варшавского вокзала до дворца раньше вела единственная в России подвесная железная дорога, я и сама, к своему стыду, услышала впервые…»

По словам кураторов проекта Александры Николаевны Цветковой и Ирины Юрьевны Васильевой, «все наши дети знают название родного сельского поселения, многие называют домашний адрес, c увлечением рассматривают фотографии родных мест, делятся впечатлениями. Но, беседуя с ними, мы убедились в том, что знаний об истории края и его достопримечательностях катастрофически мало. В современном мире каждый стремится смотреть только в будущее, расти и развиваться семимильными шагами, но иногда, чтобы сделать большой шаг вперёд, просто необходимо оглянуться назад, вспомнить, кто мы и откуда, почувствовать крепкие корни, которые есть у каждого, кто знаком со своей историей. И это касается не только взрослых, но и, в первую очередь, детей. Для этого и был разработан наш проект».

Татьяна Ершова, заместитель директора Веревской школы