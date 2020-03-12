Поправки в Конституцию помогут «застраховаться от ошибок власти»

- Президент России Владимир Путин не случайно заявил, что в обществе появились запросы на изменения во многих областях жизни. Сегодня россияне хотят, чтобы социальная функция государства увеличивалась. Большинство наших сограждан прекрасно понимают, что укрепление семьи, прожиточный минимум, повышение благосостояния – это очень важные вещи. Их и закрепляют новые поправки в Конституции.

Другой блок поправок связан с пониманием того, что российская политическая система взрослеет. В этих условиях Президент посчитал необходимым поделиться частью своих полномочий с Государственной Думой и Советом Федераций. Стране, обществу, людям нужна страховка от ошибок власти. Большая доля ручного управления одного человека имеет риски. «Два ключа» при принятии важных политических решений гарантируют их стабильность и качество.

Наши сограждане хотят, чтобы историческое наследие, доставшееся нам от предков, не растаскивалось, не было кем-то приватизировано. Сегодня Россия испытывает огромное внешнее геополитическое давление. В этих условиях очень важно, чтобы международные обязательства не противоречили интересам страны. Отсюда приоритет национального права. Мы должны понимать, что чем дальше будет развиваться цивилизация, тем больше будет попыток экспансии. Все мы знаем о борьбе за арктические территории, о претензиях Японии на Курильские острова. На недопущение этого направлена часть поправок.

Также появились поправки в Конституции, связанные с системообразующим русским языком, культурой, героическим прошлым. Их совокупность, уверен, позволят повысить стабильность развития российского общества и эффективность государственного управления.