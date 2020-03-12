Школьники проверят свои знания о Великой Отечественной войне

Олимпиада «Великая Победа» призвана привлечь внимание молодого поколения к истории Великой Отечественной войны. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.victory.may9.ru/ и выполнить ряд заданий.
Чтобы стать финалистом
Всемирной школьной олимпиады, участникам нужно пройти конкурс «Я знаю! Я
помню!», который проводится в три тура: классическое онлайн-тестирование;
расширенное онлайн-тестирование со специальными заданиями и творческая работа.
Регистрация на первый тур
будет открыта до 7 марта. Второй онлайн-тур тестирования пройдёт с 11 по 31
марта.
В рамках офлайн-тура
(финал), который пройдет в начале мая в Музее Победы на Поклонной горе,
финалистам предстоит выполнить творческое задание. 15 призеров олимпиады
получат возможность посетить генеральную репетицию Парада Победы на Красной
площади, а пятеро победителей будут приглашены на само мероприятие 9 мая. Все
участники финала получат именные грамоты и дипломы, а также памятные призы и
подарки от партнеров олимпиады.
Помимо ключевого теста,
все желающие могут поучаствовать в творческом конкурсе Олимпиады в номинациях
«Мечты о Победе» и «Юный полководец».
В первом случае
участникам нужно создать рисунок, изобразив, как могла бы выглядеть Победа в
мечтах солдат. Во втором – участникам предлагается представить творческую
работу об одном из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.
Регистрация на творческий
конкурс открыта до 1 мая, а подведение итогов состоится 6 мая. Авторы десяти
лучших работ будут награждены именными грамотами, памятными призами и
подарками.
Участвовать и следить за
своими результатами можно на официальном сайте Олимпиады.
https://www.may9.ru/events/olimpiada/