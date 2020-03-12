Школьники проверят свои знания о Великой Отечественной войне

Олимпиада «Великая Победа» призвана привлечь внимание молодого поколения к истории Великой Отечественной войны. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.victory.may9.ru/ и выполнить ряд заданий.

Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам нужно пройти конкурс «Я знаю! Я помню!», который проводится в три тура: классическое онлайн-тестирование; расширенное онлайн-тестирование со специальными заданиями и творческая работа.

Регистрация на первый тур будет открыта до 7 марта. Второй онлайн-тур тестирования пройдёт с 11 по 31 марта.

В рамках офлайн-тура (финал), который пройдет в начале мая в Музее Победы на Поклонной горе, финалистам предстоит выполнить творческое задание. 15 призеров олимпиады получат возможность посетить генеральную репетицию Парада Победы на Красной площади, а пятеро победителей будут приглашены на само мероприятие 9 мая. Все участники финала получат именные грамоты и дипломы, а также памятные призы и подарки от партнеров олимпиады.

Помимо ключевого теста, все желающие могут поучаствовать в творческом конкурсе Олимпиады в номинациях «Мечты о Победе» и «Юный полководец».

В первом случае участникам нужно создать рисунок, изобразив, как могла бы выглядеть Победа в мечтах солдат. Во втором – участникам предлагается представить творческую работу об одном из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.

Регистрация на творческий конкурс открыта до 1 мая, а подведение итогов состоится 6 мая. Авторы десяти лучших работ будут награждены именными грамотами, памятными призами и подарками.

Участвовать и следить за своими результатами можно на официальном сайте Олимпиады. https://www.may9.ru/events/olimpiada/