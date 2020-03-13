По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, медицинские организации региона готовы к приему пациентов с вирусными инфекциями, в том числе с коронавирусом.

В регионе работает 15 инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек. При необходимости количество мест будет увеличено.

В настоящее время медицинские организации обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов, антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты, пульсоксиметров для оказания медицинской помощи в условиях роста заболеваемости респираторными инфекциями.

Для инфекционных больных в Ленинградской области доступно 286 аппаратов ИВЛ.

Кроме того, с медицинскими работниками регулярно проводятся обучающие занятия по вопросам клиники, диагностики, лечения и профилактики респираторных инфекций.

При этом с начала 2020 года заболеваемость обычными острыми респираторными вирусными инфекциями в Ленинградской области находится ниже эпидемического уровня.

Ленинградская область и Санкт-Петербург синхронно вводят режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Решение принято в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Александр Дрозденко поручил включить в текст соответствующего постановления введение карантинного режима в стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему инфекционных больных, ревизию специального оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, ограничение численности массовых мероприятий, мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты, усиление информирования жителей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний.