По информации комитета по
здравоохранению Ленинградской области, медицинские организации региона готовы к
приему пациентов с вирусными инфекциями, в том числе с коронавирусом.
В регионе работает 15
инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек. При
необходимости количество мест будет увеличено.
В настоящее время
медицинские организации обеспечены необходимым количеством противовирусных
препаратов, антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты,
пульсоксиметров для оказания медицинской помощи в условиях роста заболеваемости
респираторными инфекциями.
Для инфекционных больных
в Ленинградской области доступно 286 аппаратов ИВЛ.
Кроме того, с
медицинскими работниками регулярно проводятся обучающие занятия по вопросам
клиники, диагностики, лечения и профилактики респираторных инфекций.
При этом с начала 2020
года заболеваемость обычными острыми респираторными вирусными инфекциями в
Ленинградской области находится ниже эпидемического уровня.
Ленинградская область и
Санкт-Петербург синхронно вводят режим повышенной готовности к ликвидации
чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции. Решение принято в ходе рабочей встречи губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Александр Дрозденко поручил
включить в текст соответствующего постановления введение карантинного режима в
стационарах, дополнительную подготовку медицинского персонала к приему
инфекционных больных, ревизию специального оборудования, включая аппараты
искусственной вентиляции легких, ограничение численности массовых мероприятий,
мониторинг обеспеченности и цен на противовирусные препараты, усиление
информирования жителей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний.