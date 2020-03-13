Светлана Журова: Конституция - на защите семейных ценностей

- В 90-годы Конституция принималась не то, чтобы на скорую руку, но в условиях переходного времени. Менялся один строй, на его смену пришел другой. За прошедшее время появилось немало новых нюансов, требующих уточнений. Нынешние поправки в Конституцию дадут возможности для большего парламентского контроля, большего участия законодательной власти в формировании правительства. Увеличится влияние Совета Федераций при назначениях в силовые структуры. Данные процедуры четко прописаны в главном законе государства.

Также планируется закрепить нормы, о которых просили многие россияне. Речь идет о социальных обязанностях государства. Например – защита детей, в первую очередь сирот. Государство обязуется взять заботу о детях, лишившихся родителей, на себя. Еще там будет прописано определение брака. Как бы нас не уговаривали европейские парламентарии ввести в стране шесть полов, мы на это не пошли. Брак – это союз между мужчиной и женщиной, по-другому в нашей стране быть не может. Это будет сказано в главном законе, чтобы ни у кого не было соблазна подумать иначе.

В Конституции будут закреплены гарантии на качественное здравоохранение и образование. Ленинградская область, кстати, активно решает проблемы в этих областях. Продолжается программа по ремонту школ, которая очень серьезно улучшила ситуацию. Сегодня ни один застройщик не приступит к работе, не взяв на себя определенные социальные обязательства. Правительство региона и лично губернатор Дрозденко строго это контролируют. Да, существует не самое приятное наследие: сложная ситуация с садами, школами и медицинскими учреждениями, например, в Кудрово. Но постепенно проблемы решаются. Обновленная Конституция подстегнет и чиновников, и бизнес активнее работать в социальной сфере, эффективней распределять бюджет и направлять средства на строительство объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.