Светлана Журова: Конституция - на защите семейных ценностей

- В
90-годы Конституция принималась не то, чтобы на скорую руку, но в условиях переходного
времени. Менялся один строй, на его смену пришел другой. За прошедшее время
появилось немало новых нюансов, требующих уточнений. Нынешние поправки в
Конституцию дадут возможности для большего парламентского контроля, большего
участия законодательной власти в формировании правительства. Увеличится влияние
Совета Федераций при назначениях в силовые структуры. Данные процедуры четко
прописаны в главном законе государства.
Также
планируется закрепить нормы, о которых просили многие россияне. Речь идет о
социальных обязанностях государства. Например – защита детей, в первую очередь
сирот. Государство обязуется взять заботу о детях, лишившихся родителей, на
себя. Еще там будет прописано определение брака. Как бы нас не уговаривали
европейские парламентарии ввести в стране шесть полов, мы на это не пошли. Брак
– это союз между мужчиной и женщиной, по-другому в нашей стране быть не может.
Это будет сказано в главном законе, чтобы ни у кого не было соблазна подумать
иначе.
В
Конституции будут закреплены гарантии на качественное здравоохранение и
образование. Ленинградская область, кстати, активно решает проблемы в этих
областях. Продолжается программа по ремонту школ, которая очень серьезно
улучшила ситуацию. Сегодня ни один застройщик не приступит к работе, не взяв на
себя определенные социальные обязательства. Правительство региона и лично
губернатор Дрозденко строго это контролируют. Да, существует не самое приятное
наследие: сложная ситуация с садами, школами и медицинскими учреждениями,
например, в Кудрово. Но постепенно проблемы решаются. Обновленная Конституция
подстегнет и чиновников, и бизнес активнее работать в социальной сфере,
эффективней распределять бюджет и направлять средства на строительство объектов
социальной инфраструктуры.
Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.